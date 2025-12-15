Την ανοδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές των φρούτων και των λαχανικών.

Η ακρίβεια στα φρούτα και λαχανικά στην Ελλάδα παραμένει υψηλή, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (έως και 43% σε δύο χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του 2025) και την ελληνική αγορά να προσαρμόζεται πιο αργά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρόλο που υπάρχουν πιέσεις για μείωση, με τις αυξήσεις να επηρεάζουν και άλλες κατηγορίες τροφίμων όπως ζυμαρικά, γαλακτοκομικά και λάδι.

Μέσα σε έναν χρόνο τα φρούτα έχουν πάρει αύξηση 9% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αιτίες:

Αυξημένο κόστος παραγωγής (ενέργεια, λιπάσματα).

Εμπορικό κόστος και μεσάζοντες.

Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στην παραγωγή

Ο πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος, και η δημοσιογράφος του οικονομικού ρεπορτάζ του MEGA, Γωγώ Καλύβα, μιλούν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις τιμές των προϊόντων που έχουν πάρει την ανιούτσα και αναλύουν τις αιτίες.

Φρούτα: Τεράστια η «ψαλίδα» στην τιμή από το χωράφι στο ράφι

Αυξήσεις και στα γλυκά