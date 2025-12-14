Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ του Σαββάτου τη σύλληψη πέντε ανδρών που φέρονται να ετοίμαζαν επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον μίας από τις χιλιάδες χριστουγεννιάτικες αγορές της χώρας. Οι αγορές αυτές πραγματοποιούνται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, έπειτα από σειρά επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Έναν χρόνο μετά την αιματηρή επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, και σε μια Γερμανία που παραμένει σε αναταραχή λόγω του ζητήματος της μετανάστευσης, οι αρχές συνέλαβαν την Παρασκευή έναν Αιγύπτιο, τρεις Μαροκινούς και έναν Σύρο. Σύμφωνα με την αστυνομία και την εισαγγελία, οι πέντε άνδρες σχεδίαζαν επίθεση σε αγορά στη Βαυαρία.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πίσω από τα σχέδια υπήρχε «ισλαμιστικό κίνητρο». Ο 56χρονος Αιγύπτιος, ιμάμης σε τέμενος στα περίχωρα της Ντίνγκολφινγκ-Λαντάου κοντά στο Μόναχο, φέρεται να είχε ζητήσει να στοχοθετηθεί αγορά «χρησιμοποιώντας ένα όχημα για να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι».

Οι τρεις Μαροκινοί, ηλικίας 22, 28 και 30 ετών, φέρονται να συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την επίθεση, ενώ ο 27χρονος Σύρος θεωρείται ότι τους ενθάρρυνε. Όλοι οι ύποπτοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον δικαστή και προφυλακίστηκαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιόαχιμ Χέρμαν, εξήρε «την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας» που επέτρεψε να αποτραπεί «μια επίθεση με πιθανόν ισλαμιστικά κίνητρα». Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τον ακριβή τόπο ή χρόνο που σχεδιαζόταν η επίθεση.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις χριστουγεννιάτικες αγορές

Οι παραδοσιακές αγορές της Γερμανίας, που προσελκύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, έχουν ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας μετά την ισλαμιστική επίθεση του 2016 στο Βερολίνο, η οποία κόστισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους.

Το 2023, επίθεση με αυτοκίνητο στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Ο δράστης, ο Σαουδάραβας Τάλεμπ Τζαουάντ αλ Αμπντουλμόχσεν, δικάζεται αυτή την περίοδο.

Κατά την έναρξη της δίκης του, ο ψυχίατρος αυτός, που είχε εκφράσει στο διαδίκτυο το μίσος του για το Ισλάμ και τη γερμανική κυβέρνηση, προέβαλε συγκεχυμένες πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις. Η υπόθεση αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια και τη μετανάστευση, σε μια περίοδο προεκλογικής έντασης και αυξημένων περιστατικών βίας με δράστες αλλοδαπούς.

Στις βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέλαβε για πρώτη φορά τη δεύτερη θέση, ενισχύοντας τη ρητορική του γύρω από τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

Η αγορά του Μαγδεμβούργου άνοιξε φέτος στα τέλη Νοεμβρίου υπό αυστηρή αστυνομική προστασία, με μπλοκ από μπετόν βαμμένα κόκκινα και πράσινα να πλαισιώνουν τον χώρο για λόγους ασφάλειας και αισθητικής. Ωστόσο, ορισμένες πόλεις, όπως η Όβερατ κοντά στην Κολωνία, ακύρωσαν τις αγορές τους λόγω του υψηλού κόστους των μέτρων ασφαλείας.

Το 2023, περισσότερες από 7.000 χριστουγεννιάτικες αγορές σε όλη τη Γερμανία προσέλκυσαν 170 εκατομμύρια επισκέπτες, αποφέροντας έσοδα ύψους 4,2 δισ. ευρώ — περίπου 25 ευρώ ανά επισκέπτη κατά μέσο όρο.