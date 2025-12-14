Μια ολόκληρη υπόγεια οικονομία πολιτικής παραπληροφόρησης φαίνεται πως αναπτύχθηκε το 2025 στο YouTube, με ψεύτικα και επιθετικά βίντεο κατά του Εργατικού Κόμματος και του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να συγκεντρώνουν σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια προβολές μέσα σε έναν χρόνο. Πρόκειται για περιεχόμενο που δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, αλλά σε σενάρια φόβου, κατασκευασμένες «αποκαλύψεις» και ακραία ρητορική, παραγόμενα μαζικά με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, περισσότερα από 150 ανώνυμα κανάλια εντοπίστηκαν να προωθούν συστηματικά αντι-Εργατικές αφηγήσεις, με ψευδείς ή εξόφθαλμα κατασκευασμένες κατηγορίες εις βάρος του Στάρμερ. Το δίκτυο αυτό παρήγαγε πάνω από 56.000 βίντεο, συγκέντρωσε 5,3 εκατομμύρια συνδρομητές και αξιοποίησε έναν συνδυασμό από σενάρια που δημιουργήθηκαν μέσω AI, δραματικούς τίτλους και αφηγητές με βρετανική προφορά, ώστε να φαίνονται πιο έγκυρα και οικεία στο κοινό.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της εκστρατείας. Το όνομά του εμφανίστηκε περισσότερες από 15.600 φορές σε τίτλους ή περιγραφές βίντεο. Κάποια κανάλια μιλούσαν για υποτιθέμενες συλλήψεις του Στάρμερ και της Ρέιτσελ Ριβς, άλλα για «εκρηκτικές αλήθειες» γύρω από τη μετανάστευση ή για ανύπαρκτες πορείες προς το Γουεστμίνστερ.

Υπήρχαν ακόμη και βίντεο που ισχυρίζονταν ότι ο Στάρμερ «απολύθηκε ζωντανά» από το κοινοβούλιο ή ότι κατέρρευσε δημόσια μετά από σύγκρουση με τη βασιλική οικογένεια. Το ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε. Πολλά κανάλια ανέβαζαν δεκάδες ή και εκατοντάδες παρόμοια βίντεο, αποκομίζοντας έσοδα από διαφημίσεις προτού αφαιρεθούν.

Η αντίδραση των αρχών και οι αδυναμίες των πλατφορμών

Μόνο μετά από δημοσιογραφική παρέμβαση αποσύρθηκαν και τα 150 κανάλια, γεγονός που ανέδειξε τις αδυναμίες των μηχανισμών ελέγχου της πλατφόρμας. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρόμοια δίκτυα εντοπίστηκαν σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Πολωνία, με συνολικά 420 προβληματικά κανάλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πίσω από τη δημιουργία τους φέρονται να βρίσκονται ρωσόφωνοι δημιουργοί. Ωστόσο, για το βρετανικό σκέλος εκτιμάται ότι κυριαρχεί το κίνητρο του γρήγορου κέρδους και όχι απαραίτητα η οργανωμένη ξένη παρέμβαση. Το αποτέλεσμα, πάντως, είναι το ίδιο: διάβρωση της εμπιστοσύνης και τοξικοποίηση του δημόσιου διαλόγου.

Ανησυχία στο Εργατικό Κόμμα και κυβερνητικές κινήσεις

Στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος, η ανησυχία είναι έντονη. Η μαζική παραγωγή ψευδούς πολιτικού περιεχομένου θεωρείται άμεση απειλή για τη δημοκρατική διαδικασία, ειδικά σε μια εποχή όπου οι πολίτες ενημερώνονται κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι εντείνει τη συνεργασία με τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ πιέζει για αυστηρότερη ρύθμιση της διαφημιστικής χρηματοδότησης παραπλανητικού περιεχομένου. Από την πλευρά του, το YouTube υποστηρίζει ότι απαγορεύει τις παραπλανητικές πρακτικές και αφαιρεί συστηματικά κανάλια που παραβιάζουν τους κανόνες του.

Ωστόσο, η υπόθεση αυτή δείχνει πόσο εύκολα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο μαζικής παραπληροφόρησης, αξιοποιώντας τα κενά μεταξύ πολιτικής εποπτείας και του επιχειρηματικού μοντέλου της ψηφιακής προσοχής. Το ερώτημα πλέον είναι αν οι πλατφόρμες και οι κυβερνήσεις μπορούν να κινηθούν ταχύτερα από την επόμενη γενιά «συνθετικής προπαγάνδας» που ήδη προετοιμάζεται στο παρασκήνιο.