Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση, τους οποίους ο υπουργός αποκάλεσε «αρχηγούς του εξώστη».

Απευθυνόμενος στους δύο πολιτικούς αρχηγούς, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε: «Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη σε πρόσφατη εκδήλωση ήρθαν σήμερα να με ακούσουν. Εκτιμώ το γεγονός ότι οι αρχηγοί του εξώστη ήρθαν σήμερα να μιλήσουν μαζί μου εδώ».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Δικαιοσύνης επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο, όπου η ηγεσία ενός κόμματος θέτει σε διαδικασία διάλυσης το ίδιο του το κόμμα προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο που δεν υπάρχει ακόμη».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεθεί «σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης», υποστηρίζοντας πως «ο εκκαθαριστής που ανέλαβε είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουν καμία αξία. Γι’ αυτό σας έβαλε στον εξώστη».

Αντιπαράθεση για την κυβέρνηση Τσίπρα

Απαντώντας στις αναφορές του Σωκράτη Φάμελλου περί «έντιμης κυβέρνησης Τσίπρα», ο κ. Φλωρίδης σχολίασε: «Η πιο έντιμη κυβέρνηση έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς για τα πιο ατιμωτικά αδικήματα, για παράβαση καθήκοντος. Καταπάτησαν τον όρκο τους. Επίσης, σας θυμίζει κάτι η σκευωρία Νοβάρτις; Που την στήσατε για να βάλετε φυλακή πολιτικούς αντιπάλους; Σε ποια καθεστώτα γίνονται αυτά;».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως «ο πρώην αρχηγός σας έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να εκκαθαρίσει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και τα πολιτικά του περιουσιακά στοιχεία. Αυτός το καθάρισε. Άλλοι, λέει, πήγαιναν Ρωσία, άλλοι ήθελαν να πουλήσουν κουπόνια. Για αυτόν έφταιγε όλος ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τον ίδιο. Σας πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι τι είναι αυτό;».

Ένταση με τον Παύλο Πολάκη

Η συζήτηση στη Βουλή οξύνθηκε περαιτέρω όταν ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στα αγροτικά μπλόκα, υποστηρίζοντας πως «η συντριπτική πλειοψηφία διαμαρτύρεται, αλλά μια μικρή μειοψηφία καταστρέφει τη δημόσια περιουσία και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή καρκινοπαθών, όπως έγινε στο Ηράκλειο όταν έκλεισαν το αεροδρόμιο».

Η φράση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και άναψε έντονος διάλογος με τον Παύλο Πολάκη.

Πολάκης: «Λες μπούρδες. Ο άσχετος.»

Φλωρίδης: «Αν δεν τα λέγατε αυτά, δεν θα ήσουν ο Πολάκης.»

Πολάκης: «Και εσύ δεν θα ήσουν γενίτσαρος.»

Φλωρίδης: «Αυτό που είπα είναι η ανακοίνωση του διευθυντή του νοσοκομείου. Είκοσι καρκινοπαθείς καθυστέρησαν να κάνουν τη θεραπεία τους και τώρα η αγωνία του γιατρού είναι πότε θα την κάνουν.»

Πολάκης: «Είσαι ψεύτης!»