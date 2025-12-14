Τέσσερα ψαροκάικα ζωντανεύουν κι ονειρεύονται, ύστερα από τις μονότονες μέρες που βιώνουν, τι θα ήθελαν να γίνουν στην υπόλοιπη ζωή τους.

Ωσπου ένα γέρικο αλλά αρχοντικό καΐκι, ο “καπετάν Νικόλας“, τα επαναφέρει στην πραγματικότητα μετά από μια καρδιακή εξομολόγησή του. Θα μπορέσουν άραγε τα τέσσερα καΐκια να ξαναβρούν τους χαμένους τους εαυτούς; Θα μπορέσουν να εκτιμήσουν τη χαρά των απλών καθημερινών στιγμών;

Ένα παραμύθι τόσο για παιδιά όσο και για μεγαλύτερους αναγνώστες γεμάτο με εικόνες, μυρωδιές και εμπειρίες θαλασσινές. Μία ιστορία που ακουμπάει στην ανθρώπινη ματαιοδοξία, αλλά ταυτόχρονα εξυμνεί την αποδοχή του εαυτού μας μέσα από την εκτίμηση των καθημερινών πραγμάτων. Ένα παραμύθι θαλασσινό βγαλμένο μέσα από τα χρώματα της Ελλάδας θα ζωντανέψει με την όμορφη αφήγηση του συγγραφέα Στέφανου Δορμπαράκη και της ηθοποιού Δήμητρας Στογιάννη μεταμορφώνοντας την παράσταση σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, το κοινό θα απολαύσει Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και παραδοσιακές μελωδίες απ’ όλη την Ελλάδα. Οι μουσικοί, Νίκος Αγγελόπουλος (λαούτο), Νίκος Σκαφίδας (βιολί-τραγούδι) και Στέφανος Δορμπαράκης (κανονάκι-τραγούδι), θα φέρουν πιο κοντά το άρωμα των ελληνικών Χριστουγέννων.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δημιουργικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές, φτιάχνοντας το Χριστουγεννιάτικο Καράβι και μικρά δώρα εμπνευσμένα από το παραμύθι, υπό την καθοδήγηση της γλύπτριας Δέσποινας Χαμαμτζή.

INFO

Έβδομος Multi Event City Loft, Καραγεώργη Σερβίας 4 (Στοά Καλλιγά), Πλατεία Συντάγματος, Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 3 Κρατήσεις info@darlingdear.gr