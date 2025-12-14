Ελεύθερος αφέθηκε ο 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου που είχε συλληφθεί για το περιστατικό σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Η εισαγγελέας, ενώπιον της οποίας οδηγήθηκε ο οδηγός, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας ώστε να διακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Υπό αυτές τις συνθήκες ήρθη η κράτησή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο οδηγός του αρθρωτού λεωφορείου δεν σταμάτησε πριν από τη σιδηροδρομική διάβαση, η οποία διαθέτει φωτεινή σηματοδότηση, ηχητικά σήματα και κινητά φράγματα που λειτουργούν αυτόματα. Από την ενέργειά του προκλήθηκε βλάβη στην μπάρα που κατέβαινε, τη στιγμή που πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής. Ένα 24ωρο αργότερα, και κατόπιν καταγγελίας επιβάτιδας, ο 53χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι δεν προέβη σε παράνομη ενέργεια, εξηγώντας πως τα ηχητικά σήματα τον βρήκαν ήδη πάνω στις γραμμές και, λόγω του μήκους του λεωφορείου – περίπου 18 μέτρα – δεν πρόλαβε να περάσει εγκαίρως.

Με έγγραφη παραγγελία της, η εισαγγελέας ζήτησε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης τη διενέργεια έκθεσης αυτοψίας από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας. Παράλληλα, κάλεσε τα εμπλεκόμενα όργανα – τον ΟΣΕ, τον ΟΑΣΘ, τον ΟΣΕΘ και την Τροχαία – να προσκομίσουν έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των προειδοποιητικών σημάτων στη συγκεκριμένη διάβαση και άλλα στοιχεία που αφορούν το περιστατικό.