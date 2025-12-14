Η αντικατάσταση του παλαιού ροζ διπλώματος οδήγησης πλέον πραγματοποιείται ολόκληρη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία για τους πολίτες. Το κόστος ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Προθεσμία κατάργησης του ροζ διπλώματος

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, η πλήρης κατάργηση του παλαιού τύπου διπλώματος έχει οριστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2033. Μετά από αυτή την ημερομηνία, όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν το νέο δίπλωμα. Ορισμένες κατηγορίες, όπως οι οδηγοί άνω των 65 ετών, ενδέχεται να έχουν νωρίτερα λήξη ισχύος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το παλαιό ροζ δίπλωμα αναγνωρίζεται μόνο εντός Ελλάδας, ενώ το νέο δίπλωμα τύπου κάρτας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, διαθέτει λατινικούς χαρακτήρες και ενσωματώνει σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποτροπή πλαστογράφησης.

Διαδικασία αντικατάστασης μέσω gov.gr

Η αίτηση πραγματοποιείται στην ενότητα «Άδειες Οδήγησης» της πλατφόρμας gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Τα βήματα περιλαμβάνουν:

Έναρξη αίτησης και συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και αποδοχή των όρων Ανέβασμα φωτογραφίας και υπογραφής σύμφωνα με τις προδιαγραφές Έκδοση και πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου αξίας 30 ευρώ Επιλογή τρόπου παραλαβής – ταχυδρομικά ή από την αρμόδια υπηρεσία

Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ ή Διευθύνσεων Μεταφορών, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με ψηφιακές υπηρεσίες.

Απαιτούμενα στοιχεία για την αίτηση

Για την ολοκλήρωση χρειάζονται:

ΑΦΜ

IBAN τραπεζικού λογαριασμού

Κινητό τηλέφωνο

Διεύθυνση κατοικίας

Μετά την υποβολή, ο πολίτης ενημερώνεται για την έκδοση και παραλαβή του νέου διπλώματος.