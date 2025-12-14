Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προσφέρει οικονομική ανάσα σε εργαζόμενους που δεν έλαβαν αποδοχές εξαιτίας πτώχευσης ή αιφνίδιας διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Το επίδομα, γνωστό ως «επίδομα αφερεγγυότητας», μπορεί να φτάσει έως και 2.640 ευρώ, καλύπτοντας καθαρές αποδοχές τριών μηνών, αναλογία επιδόματος αδείας και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνει την αποζημίωση απόλυσης.

Ποιοι το δικαιούνται

Το επίδομα χορηγείται σε εργαζόμενους που είχαν πραγματική εργασιακή σχέση με:

Επιχείρηση που πτώχευσε

Επιχείρηση που διέκοψε αιφνίδια τη λειτουργία της χωρίς πτωχευτική διαδικασία

Εταιρεία σε εκκαθάριση

Ασφαλιστική εταιρεία της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν οφειλόμενες αποδοχές από τη διάρκεια της σύμβασής τους. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται:

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Βεβαίωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης της επιχείρησης

Υπεύθυνη δήλωση με τα οφειλόμενα ποσά

Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

IBAN τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος

Γιατί είναι σημαντικό να γίνει η αίτηση

Πολλοί εργαζόμενοι αγνοούν την ύπαρξη του επιδόματος και χάνουν την ευκαιρία να αποζημιωθούν. Η προθεσμία των έξι μηνών είναι αυστηρή, γι’ αυτό συνιστάται άμεση κίνηση από όσους επλήγησαν από πτώχευση ή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την αίτηση παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr