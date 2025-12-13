Ο θάνατος ενός νεαρού κρατουμένου μέσα στο κελί του έχει συγκλονίσει την Κύπρο.

Ειδικότερα, ο 23χρονος Abdul Kader Almfalani από τη Συρία εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρός στο κελί του στις Κεντρικές Φυλακές.

Ο 23χρονος εξέτιε ποινή φυλάκισης 3,5 χρόνων και ήταν ο φροντιστής του θαλάμου που διέμενε. Όπως φαίνεται από το κλειστό κύκλωμα των φυλακών, ο κρατούμενος μπήκε στο κελί του μετά τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός.

Ωστόσο, το τραγικό στην υπόθεση του 23χρονου είναι το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες θα απολυόταν με προεδρική χάρη λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια αλλά για αυτοχειρία.

Οι συγκρατούμενοι και οι ομοεθνείς του που τον γνώριζαν είναι σοκαρισμένοι, καθώς ποτέ δεν είχε εκφράσει πρόθεση για τέτοια συμπεριφορά.

Επίσης, όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος Κύπρου, ο νεαρός δεν παρακολουθείτο ψυχολογικά ούτε και παρουσίασε οποιοδήποτε παθολογικό πρόβλημα.

Για το τραγικό συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί το ΤΑΕ Λευκωσίας μέλη του οποίου έσπευσαν στις φυλακές και άρχισαν εξετάσεις για διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να διαφανεί πώς ακριβώς συνέβη το μοιραίο.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Στο μικροσκόπιο θα μπει και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της πτέρυγας ώστε να διαπιστωθούν οι κινήσεις του 23χρονου. Σημειώνεται ότι οι κάμερες στα κελιά δεν καταγράφουν.

Το θύμα θα εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ θα ερωτηθούν και οι συγκρατούμενοί του στο κελί αν αντιλήφθηκαν κάτι.

Αλλαγές στις Κεντρικές Φυλακές

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την είδηση του θανάτου του 23χρονου κρατούμενου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου αποφάσισαν μια σειρά μέτρων για τις συνθήκες στις φυλακές.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων και η αναβάθμιση της επιτήρησης και του ελέγχου.