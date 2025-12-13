Κλιμακώνεται η ένταση στη Γαλλία ανάμεσα στους αγρότες και την κυβέρνηση, μετά την απόφαση για τη μαζική θανάτωση κοπαδιών βοοειδών προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της οζώδους δερματίτιδας στις αγελάδες.

Συγκρούσεις και διαμαρτυρίες

Εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να εμποδίσουν τις αρχές να πραγματοποιήσουν έφοδο σε αγρόκτημα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Η οργή των παραγωγών κορυφώθηκε μετά την κυβερνητική απόφαση να θανατωθεί ένα κοπάδι περίπου 200 αγελάδων, καθώς εντοπίστηκε ένα μόνο κρούσμα οζώδους δερματίτιδας, μίας εξαιρετικά μεταδοτικής νόσου στα βοοειδή.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών, κάθε αγρόκτημα όπου εντοπίζεται έστω και ένα περιστατικό της ασθένειας πρέπει να προχωρά σε πλήρη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν ότι η πρακτική αυτή τους οδηγεί σε οικονομική καταστροφή.

Χιλιάδες αγρότες έχουν στήσει μπλόκα με τα τρακτέρ τους σε βασικούς αυτοκινητόδρομους της νότιας Γαλλίας, ζητώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε εμβολιασμούς αντί για μαζικές θανατώσεις.

Στο Μπορντό και τη Λιμόζ οι διαδηλωτές πέταξαν κοπριά έξω από τα κτίρια της νομαρχίας, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους. Κρούσματα οζώδους δερματίτιδας έχουν εντοπιστεί ήδη σε τουλάχιστον 80 αγροκτήματα, ενώ η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι η ασθένεια θα μπορούσε να πλήξει έως και 1,5 εκατομμύριο βοοειδή σε όλη τη χώρα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και σχεδιάζουν να μεταφέρουν τις διαμαρτυρίες τους στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.