Το ότι έφτασε σε κάποιο σημείο του αγώνα να εκδηλώσει επίθεση ο Ολυμπιακός με τρίποντο του Μιλουτίνοφ ήταν δείγμα του ότι του είχαν πάει όλα στραβά σε εκείνο το διάστημα του 3ου δεκαλέπτου όπου το 49-45 της Μπαρτσελόνα εκτοξεύτηκε στο 67-49.

«Σε όλο το ματς ζοριστήκαμε αμυντικά. Παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας. Δεν είναι 1,2,3 παίκτες, είναι όλη η ομάδα. Παίκτες όπως ο Πάντερ και ο Κλάιμπερν αν αποκτήσουν αυτοπεποίθηση με ελεύθερα σουτ, είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις», ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα, στην κάμερα της Euroleague ενώ λίγο μετά στη συνέντευξη Τύπου προχώρησε ακόμα περισσότερο.

«Για εμάς ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι, ειδικά αμυντικά. Αποτύχαμε σε κάθε οπτική που είχαμε για το παιχνίδι στο πλάνο μας. Στην άμυνά μας στον Πάντερ, στον Κλάιμπερν, στο να προστατεύσουμε την μπάλα, στο να προστατεύσουμε την ρακέτα από τα επιθετικά ριμπάουντ. Τελικά είχαμε 19 αμυντικά ριμπάουντ και είχαν 19 επιθετικά. Αυτό είναι μέρος αγωνιστικού πνεύματος, είναι μέρος συγκέντρωσης, είναι μέρος του να μένεις στο gameplan και σε ό,τι είναι σημαντικό σε ένα παιχνίδι, για να μείνεις ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα με ρυθμό».

Και πράγματι ο Ολυμπιακός δεν μπήκε σχεδόν ποτέ στο κλίμα του αγώνα όπως θα ήθελε ο προπονητής του, ακόμα ίσως και στο διάστημα – στο πρώτο μέρος – που προηγήθηκε με 3-4 πόντους. Το πιο ανησυχητικό για τους Ερυθρόλευκους είναι το γεγονός ότι σε πολλά παιχνίδια εφέτος δεν μπορούν να έχουν τις σταθερές τους στην άμυνα και όταν στραβώνει το παιχνίδι, το γήπεδο γίνεται…κατηφορικό (Βελιγράδι, Μιλάνο και τώρα Βαρκελώνη). Έχουν χάσει αυτό το πιο δυνατό χαρακτηριστικό τους την τρομερή άμυνα που τους κρατούσε εντός (κάθε) παιχνιδιού ακόμα και στις φτωχές – επιθετικά – βραδιές. Όμως αυτή η απροσπέλαστη άμυνα, έχει πολλές ρωγμές εφέτος, καθώς οι περισσότεροι ταλαντούχοι επιθετικά παίκτες του δεν είναι και οι καλύτεροι αμυντικοί και να δεν υπάρξει η ομαδική προσπάθεια πιο έντονα τα πράγματα είναι δύσκολα.

Ναι έλειπε πολύ ο Γουόρντ, αλλά θα λείψει ακόμα ένα μήνα, τι θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός, να δημιουργεί…ήρωες από την απέναντι πλευρά (ο Κλάιμπερν με 7 τρίποντα έκανε ατομικό ρεκόρ). Ναι λείπει ο ΜακΚίσικ, αλλά θα λείψει και άλλο πρέπει να βάλουν ένα λιθαράκι παραπάνω οι υπόλοιποι.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχει σημασία να βάζεις 20 πόντους και να είσαι χαρούμενος, αλλά να έχεις το πνεύμα του νικητή και να κάνεις τα λιγότερο εντυπωσιακά πράγματα, ώστε να μπορείς να κερδίζεις» πρόσθεσε ο κόουτς Μπαρτζώκας, αλλά τότε θα πρέπει να αναβαθμίσει το χρόνο συμμετοχής του Κώστα Παπανικολάου, έναν παίκτη αρχηγό που ακριβώς είναι πιστός στο συγκεκριμένο δόγμα και το υπηρετεί με θρησκευτική ευλάβεια. Ακόμα και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μπορεί να μπει σε αυτή την εξίσωση, απλά οι ισορροπίες είναι δύσκολες αλλά για αυτό πληρώνεται ο κόουτς όπως έχει πει ο ίδιος για να είναι αυτός ο κακός.

Σαφέστατα όλα κρίνονται στο φινάλε, στα πλέι οφ και ο Ολυμπιακός πρόπερσι για παράδειγμα το μάτς που έπρεπε (5ο της σειράς των πλέι οφ) το κέρδισε στη Βαρκελώνη και προκρίθηκε στο φάιναλ φορ. Όμως μέχρι τα πλέι οφ, στην πιο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα θα πρέπει να χτίσεις την πορεία σου για να είσαι σε καλή θέση βολής στα πλέι οφ, είτε έχεις πλεονέκτημα έδρας, είτε όχι.

Τα δύο παιχνίδια με Βαλένθια και Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, δεν είναι απλά must win για μια ομάδα με τόσο υψηλούς στόχους. Η πίεση, ιδιαίτερα κόντρα στην ισπανική ομάδα η πίεση θα είναι μεγάλη.