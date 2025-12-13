Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, μιλά στα «ΝΕΑ» για τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων γρίπης στην Ευρώπη και τον κίνδυνο περαιτέρω έξαρσης στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει, τα παιδιά παρουσιάζουν ήδη υψηλά ποσοστά μόλυνσης, ενώ οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι κρίσιμες.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά άμεσο εμβολιασμό, ιδίως για ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, προτρέπει σε έγκαιρη επικοινωνία με γιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων και στην αυστηρή τήρηση των βασικών μέτρων προστασίας.