Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Η Ελλάδα επιστρέφει
• Ομόφωνη η εκλογή του
• Ο γαλλογερμανικός άξονας, η Ισπανία, η Φινλανδία και οι βαλτικές χώρες κλείδωσαν τη νίκη
• Πότε έγειρε οριστικά η πλάστιγγα υπέρ της ελληνικής υποψηφιότητας
• «Το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με εστίαση το ευρωπαϊκό πρόταγμα» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών μετά την ψηφοφορία
Συντάξεις: Τι σημαίνει το +2,4%
Ποιοι κερδίζουν – ποιοι χάνουν
• Ποιες οι δύο κατηγορίες συνταξιούχων με ψαλιδισμένες αυξήσεις έως 50%
Χίσλοπ και Φράι στα «ΝΕΑ»
«Μόνο έτσι θα γυρίσουν τα Γλυπτά»
• Μιλούν και οι: λόρδος Βέιζι, Θάνγκαμ Ντεμπονέρ, Γιάννης Λέφας
Μπλόκα
Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες
• Πώς αντέδρασαν στη συνάντηση Χατζηδάκης, Τσιάρας, Σκέρτσος με τους κρητικούς συναδέλφους τους
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Οταν η σιωπή μετατρέπεται σε πρόκληση
• Ο «Φραπές» πήγε στη Βουλή, μίλησε κατ’ επιλογήν και αποχώρησε
• Τι είπε για την Porsche
ΟΜΆΔΑ
Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3
Ισοπαλία σε ματς – θρίλερ
ΠΑΟ – Βικτόρια Πλζεν 0-0
Αλυτος γρίφος το γκολ
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2
Πλώρη για οκτάδα με φοβερή ανατροπή