Ο Αρκάς εύχεται στους σημερινούς εορτάζοντες Σπύρους και Σπυριδούλες, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.
«Σφύροι και Σφυριδούλες, χρόνια μας φολλά!», λέει ο μικρός Σπύρος.
Ο Αρκάς εύχεται στους σημερινούς εορτάζοντες Σπύρους και Σπυριδούλες, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.
«Σφύροι και Σφυριδούλες, χρόνια μας φολλά!», λέει ο μικρός Σπύρος.
|Ξεχάστε τα ATM: Έρχονται μετρητά μέσω… POS
|Αγορές από Shein και Temu: Σφίγγει κι άλλο τον κλοιό η Ευρώπη
|Ανατροπή! Μπαίνουν οι συντάξεις Ιανουαρίου την επόμενη εβδομάδα
|ΟΠΕΚΑ: Από το Α21 μέχρι τα προνοιακά – Όλα τα επιδόματα πριν τα Χριστούγεννα
|Οι 10 φορο-εκκρεμότητες που θα πρέπει να κλείσουν μέσα σε 20 ημέρες
|ΕΛΓΑ: Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026 για την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2025
Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες Καρδίτσας και Τρικάλων, ετοιμάζοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή τους στη σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας το Σάββατο, ενώ λαμβάνουν καθημερινά στήριξη από φορείς και εξετάζουν νέες μορφές δράσης.
Σε όλη τη χώρα κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, με δυναμικές δράσεις και αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και λιμανιών. Στην Καβάλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας, ενώ στην Ηγουμενίτσα επιχείρησαν να αποκλείσουν το λιμάνι της πόλης. Παράλληλα, στην Εύβοια προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας […]
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές και μπόρες