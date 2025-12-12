Μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Καστοριάς, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φιαλών ψυκτικού υγρού (φρέον) από την Αλβανία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες (11-12-2025) το απόγευμα σε περιοχές της Καστοριάς τέσσερα άτομα. Ανάμεσά τους, ένας 34χρονος αλλοδαπός που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, καθώς και τρία ακόμη μέλη της οργάνωσης – δύο Έλληνες, ηλικίας 58 και 66 ετών και ένας 29χρονος αλλοδαπός.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει και έναν ακόμη 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και συμμετείχε στη δράση της ομάδας.

Η δράση της οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση εισήγαγε φιάλες ψυκτικού υγρού από την Αλβανία χωρίς τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, παραβιάζοντας τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Με αυτόν τον τρόπο απέφευγε την καταβολή δασμών και φόρων, προκαλώντας απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν χθες το πρωί στην Καστοριά ένα ύποπτο φορτηγό με οδηγό 58χρονο Έλληνα. Κατά την έρευνα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 μεταλλικές φιάλες με φθοριούχο ψυκτικό αέριο συνολικού βάρους 657,2 κιλών.

Οι έρευνες και οι κατασχέσεις

Οι φιάλες είχαν εισαχθεί παράνομα από μη νομοθετημένο σημείο της ελληνοαλβανικής μεθορίου τη νύχτα της 1ης Δεκεμβρίου, από δύο αλλοδαπούς ηλικίας 29 και 38 ετών. Αρχικά αποθηκεύτηκαν στο ποιμνιοστάσιο του 58χρονου, ο οποίος στη συνέχεια τις μετέφερε προς το αγρόκτημα του 66χρονου συνεργού του.

Σε έρευνα στο ποιμνιοστάσιο του 58χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα παράνομο κυνηγετικό όπλο και 15 φυσίγγια. Στο αγρόκτημα του 66χρονου εντοπίστηκαν άλλες 60 φιάλες φρέον, συνολικού βάρους 678 κιλών, καθώς και 140 ευρώ σε μετρητά.

Ακολούθησαν νέες επιχειρήσεις, κατά τις οποίες συνελήφθησαν ο 29χρονος και ο 34χρονος αλλοδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 500 ευρώ. Ο τελευταίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις λαθρεμπορίου φιαλών φρέον, σύμφωνα με προηγούμενα δελτία Τύπου της ΓΕ.ΠΑ. Δυτικής Μακεδονίας.

Η αξία του κατασχεθέντος υλικού

Η συνολική εμπορική αξία των παράνομων φιαλών εκτιμάται σε περίπου 58.000 ευρώ. Το κατασχεθέν υλικό θα παραδοθεί στο Τελωνείο Καστοριάς για προσδιορισμό των δασμολογικών επιβαρύνσεων και περαιτέρω εξέταση από το Χημείο του Κράτους.

Επιπλέον, οι αρχές κατάσχεσαν πέντε κινητά τηλέφωνα, επτά κάρτες SIM και ένα φορτηγό όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά του παράνομου φορτίου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Καστοριάς και συνεχίζεται για τη διερεύνηση της πλήρους δράσης της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.