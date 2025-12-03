Μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων και στη διάπραξη κλοπών εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένων επιχειρήσεων στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου και Εγλυκάδος στην Πάτρα, στον καταυλισμό Πίσω Συκιάς στην Κάτω Αχαΐα, καθώς και στην περιοχή των Προσφυγικών, συνελήφθησαν εννέα άτομα που φέρονται να στρατολογούσαν ανήλικους για τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων.

Παράλληλα, προσήχθησαν οκτώ ανήλικοι, ηλικίας 10 έως 15 ετών, οι οποίοι, όπως διευκρινίζει η Αστυνομία, αντιμετωπίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται σε 72 περιπτώσεις ληστρικών κλοπών, διαρρήξεων σε σπίτια, καταστήματα και οχήματα, καθώς και σε κλοπές μοτοσικλετών στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, από τον Ιούλιο έως και τις αρχές Δεκεμβρίου 2024.

Οι δράστες, σύμφωνα με τα στοιχεία, χρησιμοποιούσαν συστηματικά τους ανήλικους για την εκτέλεση των κλοπών, εκμεταλλευόμενοι την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση που προβλέπεται για άτομα μικρής ηλικίας.

Οι ανήλικοι, ως θύματα εμπορίας, εξετάστηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Πάτρας. Με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αχαΐας, ζητήθηκε από τον Δήμο Πατρέων και τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων να εξευρεθούν κατάλληλες δομές φιλοξενίας και προστασίας τους.

Η προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζεται για να διερευνηθεί η πιθανή εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.