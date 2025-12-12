Οι καταναλωτές που είδαν τις ηλεκτρικές τους συσκευές να καταστρέφονται λόγω τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού στο δίκτυο χαμηλής τάσης, έχουν πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αποζημίωση έως 600 ευρώ, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει θεσπίσει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η πρόβλεψη αυτή λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας για τους πολίτες, εξασφαλίζοντας οικονομική κάλυψη όταν η ζημιά οφείλεται σε πρόβλημα της ηλεκτροδότησης και όχι σε δική τους υπαιτιότητα.

Πόσα χρήματα καλύπτονται

Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης φτάνει τα 600 ευρώ, ανεξάρτητα από το είδος της παροχής. Η αποζημίωση αφορά μόνο το κόστος επισκευής ή την αντικατάσταση των συσκευών που υπέστησαν βλάβη. Δεν περιλαμβάνονται έμμεσες απώλειες, όπως διαφυγόντα κέρδη ή επιπλέον λειτουργικά κόστη.

Τι απαιτείται για την έγκριση

Για να προχωρήσει το αίτημα, ο καταναλωτής πρέπει:

Να ενημερώσει άμεσα τον ΔΕΔΔΗΕ και να υποβάλει αίτηση μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες από το συμβάν.

Να επιβεβαιωθεί από τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ ότι η ζημιά οφείλεται σε τυχαία διακοπή του ουδετέρου αγωγού.

Να διατηρήσει τις συσκευές διαθέσιμες για έλεγχο πριν από οποιαδήποτε επισκευή.

Να προσκομίσει παραστατικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό που τεκμηριώνουν τη βλάβη και το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης.

Να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το ποσό αποζημίωσης ως πλήρη κάλυψη της ζημίας.

Χρόνος εξέτασης

Ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει κάθε αίτημα εντός 15 εργάσιμων ημερών και, εφόσον εγκριθεί, το ποσό καταβάλλεται μέσα σε έναν μήνα από την έκδοση της απόφασης.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ, επισυνάπτοντας:

Τα στοιχεία των συσκευών που υπέστησαν ζημιά

Τα σχετικά έγγραφα (τιμολόγια, βεβαιώσεις συνεργείου)

Τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

Την υπεύθυνη δήλωση, την οποία μπορούν να υπογράψουν ψηφιακά μέσω gov.gr

Η συγκεκριμένη διαδικασία προσφέρει ένα ξεκάθαρο και γρήγορο πλαίσιο αποζημίωσης, προσφέροντας σημαντική στήριξη στους καταναλωτές όταν προκύπτουν απρόβλεπτες βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.