Του Δημήτρη Κολοκοτρώνη, Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλος FASMETRICS

Η τεχνολογία 5G αποτελεί τη βάση για την επόμενη γενιά ψηφιακών εφαρμογών, επιτρέποντας τη ραγδαία ανάπτυξη σε τομείς όπως η σταθερή ασύρματη πρόσβαση (FWA), η ναυτιλιακή ψηφιοποίηση, οι έξυπνες μεταφορές, το IoT και η έξυπνη γεωργία. Ωστόσο, η καθυστέρηση στις επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων 5G στην Ελλάδα (αμιγώς 5G ή 5G SA) μπορεί να αποβεί μοιραία για την εγχώρια οικονομία, καθώς η χώρα κινδυνεύει να χάσει το μερίδιό της από μια παγκόσμια αγορά που εκτιμάται σε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τα Οικονομικά Οφέλη του 5G

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις:

1. Η αγορά του 5G Fixed Wireless Access (FWA) αναμένεται να φτάσει τα 153 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 39% [(Source: Market Research Report)].

2. Ο τομέας της ψηφιοποίησης της ναυτιλίας προβλέπεται να αγγίξει τα 360,67 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,8% [(Source: Maritime Industry Report)].

3. Η αγορά του 5G στις έξυπνες μεταφορές και την αυτοκινητοβιομηχανία θα φτάσει τα 41,78 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2033, σημειώνοντας CAGR 35,4% [(Source: Automotive 5G Study)].

4. Η αγορά 5G IoT αναμένεται να αγγίξει τα 455,67 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2034, με εντυπωσιακή ετήσια ανάπτυξη 50,23% [(Source: IoT Growth Report)].

5. Η έξυπνη γεωργία με βάση το 5G προβλέπεται να φτάσει τα 107,29 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2034, με CAGR 17,5% [(Source: Smart Farming Analysis)].

Επιπλέον, σύμφωνα με την Ericsson, 1 δισεκατομμύριο νοικοκυριά παγκοσμίως στερούνται ευρυζωνικής σύνδεσης, και το 5G FWA θεωρείται μια δυνητική λύση για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος [(Source: Ericsson Mobility Report)]. Αυτή η διαπίστωση αναδεικνύει τη σημασία του 5G στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος (digital divide), επιτρέποντας σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές να αποκτήσουν πρόσβαση σε γρήγορο internet.

Η Ελλάδα στο Περιθώριο;

Ενώ οι διεθνείς αγορές κινούνται με ταχείς ρυθμούς προς την πλήρη υιοθέτηση του 5G, η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των υποδομών με συνέπεια την καθυστέρηση στην υιοθέτηση σχετικών εφαρμογών. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία 5G, όπως η FASMETRICS AE, ενδέχεται να χάσουν μια μοναδική ευκαιρία να τοποθετηθούν σε μια αγορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Αναγκαιότητα Άμεσης Δράσης

Η επένδυση στο 5G δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα, να άρουν τα εμπόδια και να επιταχύνουν τις διαδικασίες ανάπτυξης της τεχνολογίας 5G. Μόνο έτσι θα μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν το τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης που προσφέρει αυτή η τεχνολογία και να διασφαλίσουν την παρουσία τους στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη.

Η τεχνολογία 5G είναι μια καινοτόμος τεχνολογία συνδεσιμότητας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (όπως eMBB, URLLC και mMTC), τα οποία δημιουργούν τα παραπάνω οικονομικά οφέλη και αγορές. Το 5G δεν είναι δορυφορικές επικοινωνίες, δεν είναι αυτόματοι πωλητές (vending machines) και δεν είναι μηχανές μέτρησης παπουτσιών. Το 5G είναι τεχνολογία συνδεσιμότητας και όπου αυτή απουσιάζει (η συνδεσιμότητα) δεν έχουμε 5G τεχνολογία!