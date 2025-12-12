Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλα τα ενοίκια θα περνούν… μέσα από την τράπεζα. Όχι, δεν είναι απλά μια σύσταση, πρόκειται για υποχρέωση που προβλέπει ο νόμος 5222/2025. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, κάθε ενοικιαστής θα πρέπει να πληρώνει το μίσθωμα μέσω τραπεζικού λογαριασμού, και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώνουν στην ΑΑΔΕ τον δικό τους λογαριασμό για να φαίνεται ξεκάθαρα ποιος παίρνει τι.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Για τους ιδιοκτήτες, αυτό σημαίνει ότι όλα τα μισθωτήρια πρέπει να ανανεωθούν ή να τροποποιηθούν, ώστε να αναγράφεται ρητά ότι η πληρωμή γίνεται μόνο με κατάθεση στην τράπεζα. Ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομά τους, και σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το όνομά τους πρέπει να εμφανίζεται πρώτο. Αν υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες, ο καθένας δηλώνει ξεχωριστό λογαριασμό για το μερίδιό του. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να ζητούν την καταβολή των ενοικίων έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ώστε να διασφαλίζεται η φορολογική έκπτωση.

Οι υποχρεώσεις των ενοικιαστών

Οι ενοικιαστές από την πλευρά τους θα πρέπει να πληρώνουν όλα τα μισθώματα μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αποκλειστικά μέσω τραπεζικού παραστατικού. Καθυστέρηση ή άρνηση πληρωμής θεωρείται… μη καταβολή ενοικίου, δίνοντας στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα να κινηθεί για έξωση. Τα έξοδα της τράπεζας θα βαρύνουν τον μισθωτή, ενώ επιστροφή ενοικίου ισχύει μόνο για όσους πληρώνουν με κατάθεση.

Επιπτώσεις από τους νέους κανόνες

Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξουν και οι δύο πλευρές. Τα μισθώματα δεν είναι πια ακατάσχετα. Αν ο ιδιοκτήτης χρωστά στην Εφορία, τα χρήματα μπορούν να δεσμευτούν. Και φυσικά, οι ενοικιαστές αντιμετωπίζουν το βάρος των επαναλαμβανόμενων τραπεζικών προμηθειών.

Στο τέλος της ημέρας, το νέο σύστημα φέρνει σαφήνεια, που για τους ιδιοκτήτες σημαίνει ξεκάθαρο αποδεικτικό πληρωμής. Για το κράτος σημαίνει περιορισμό των «μαύρων» ενοικίων και περισσότερα φορολογικά έσοδα. Όμως, τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές θα πρέπει να μάθουν να παίζουν με πιο αυστηρούς κανόνες… χωρίς εξαιρέσεις.