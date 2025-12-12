Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» εκπτώσεις στο ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ για το 2026, το οποίο θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026 για να εξοφληθεί σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Οι φορολογούμενοι που έχουν διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις υποβάλλοντας, χωρίς πρόστιμο, τροποποιητική δήλωση Ε9 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026. Τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να είναι ελαφρύτερα για πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 100 ευρώ.

Ο ΕΝΦΙΑ και τα λάθη

Τα βασικότερα λάθη που αυξάνουν το ποσό του φόρου έχουν να κάνουν με:

την αναγραφή βοηθητικών ή υπόγειων χώρων ως κύριων

μη συμπλήρωση του αριθμού του ορόφου

αναγραφή του έτους αποπεράτωσης του ακινήτου και όχι του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας

μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία)

παράλειψη συμπλήρωσης των κωδικών του εντύπου για κτίσματα κενά, ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα ή ηλεκτροδοτούμενα με εργοταξιακό ρεύμα

μη αναγραφή γεωργικού κτίσματος ή αποθήκης ή επαγγελματικής στέγης σε αγροτεμάχιο.

Οι φορολογούμενοι που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για να εξασφαλίσουν την έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ θα κληθούν από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου του νέου έτους να υποβάλουν αίτηση στη πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ προκειμένου να συσχετίσουν την ταυτότητα των ακινήτων τους με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα αποστείλουν οι εταιρείες στην ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι η μείωση 20% χορηγείται για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ που είναι ασφαλισμένες ολόκληρο το 2025, ενώ αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Σημειώνεται ότι δεν ισχύει καμία μείωση για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών τον χρόνο. Για ασφαλισμένες κατοικίες άνω των 500.000 ευρώ το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται στο 10%. Για να ενεργοποιηθεί η μείωση, θα πρέπει οι κατοικίες να είναι ασφαλισμένες και για σεισμό και για πυρκαγιά και για πλημμύρα.

«Ψαλίδι» στον ΕΝΦΙΑ για πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να είναι ελαφρύτερα για πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν μόνιμα σε 12.720 οικισμούς σε όλη τη χώρα. Οι φορολογούμενοι που έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους θα δουν τον φόρο για την κατοικία τους να μειώνεται κατά 50% το 2026 και να μηδενίζεται πλήρως από το 2027.

Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Εβρου και τους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου, που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το όριο ανέρχεται σε 1.700 κατοίκους.

Η έκπτωση ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία, εφόσον η αντικειμενική της αξία δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Εξαιρούνται δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια.