Νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται, κάθε μήνα, αντιμέτωποι με ένα βουνό φορολογικών υποχρεώσεων. Στην προσπάθεια τους να είναι συνεπείς επιλέγουν ποιους φόρους θα πληρώσουν στην ώρα τους, ποιους θα ρυθμίσουν με την πάγια ρύθμιση αλλά και ποιους θα αφήσουν για… αργότερα. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το ποσοστό συμμόρφωσης των φορολογούμενων κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα το δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2025.
Το ποσοστό εισπραξιμότητας των τεσσάρων βασικότερων φόρων, του ΕΝΦΙΑ, του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ξεπέρασε το 82%. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συνεπείς στις πληρωμές τους καθώς πληρώνουν χωρίς καθυστέρηση σχεδόν 9 στα 10 ευρώ του φόρου εισοδήματος και ακολουθεί η εξόφληση του ΦΠΑ με το ποσοστό εισπραξιμότητας να φτάνει το 81,58%. Τις χαμηλότερες επιδόσεις παρουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα με χιλιάδες νοικοκυριά να βρίσκουν καταφύγιο στην πάγια ρύθμιση και τις 24 δόσεις για να πάρουν ανάσα.
Ο χάρτης των πληρωμών
Αναλυτικότερα ο χάρτης της φορολογικής συμμόρφωσης ανά κατηγορία φόρων στο 10ηνο του 2025 έχει ως εξής:
- ΦΠΑ. Από τα 17,644 δις. ευρώ της οφειλής το δημόσιο εισέπραξε τα 14,394 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμόρφωσης να ανέρχεται στο 81,58%. Τον Οκτώβριο έπρεπε να πληρωθούν 2,3 δις. ευρώ αλλά το ποσό που εισέρρευσε τελικά στα δημόσια ταμεία ήταν 1,814 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι ο δείκτης εμπρόθεσμης πληρωμής διαμορφώθηκε στο 78,6%.
- Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων. Από τα 6,245 δισ. ευρώ που θα έπρεπε να καταβληθούν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 5.574 δισ. ευρώ, με το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων να διαμορφώνεται στο 89,26%. Ειδικότερα τον Οκτώβριο το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών ανήλθε σε 89,26%, από 89,14% τον Σεπτέμβριο, 88,48% τον Αύγουστο και 88,83% τον Ιούλιο.
- Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φορολογούμενοι κατέβαλαν στην ώρα τους 2,894 δις. ευρώ από τα συνολική οφειλή ύψους 3,9 δις. ευρώ ή το 74,08%. Τον Οκτώβριο ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης διαμορφώθηκε σε 75,57%, με τα νοικοκυριά να πληρώνουν εντός της προθεσμίας 470,92 εκατ. ευρώ από τον συνολικό λογαριασμό των 623,12 εκατ. ευρώ.
- Φόρος ακίνητης περιουσίας. Στο 78,73% ανήλθε η εισπραξιμότητα καθώς από το ποσό ύψους 1,987 δις. ευρώ που είχε βεβαιωθεί για τον ΕΝΦΙΑ πληρώθηκαν τα 1,565 δις. ευρώ. Τον Οκτώβριο οι ιδιοκτήτες ακίνητων κατέβαλαν 154,53 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική οφειλή ήταν 186,49 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 82,86% των υπόχρεων πλήρωσε το φόρο στην ώρα του.