Νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται, κάθε μήνα, αντιμέτωποι με ένα βουνό φορολογικών υποχρεώσεων. Στην προσπάθεια τους να είναι συνεπείς επιλέγουν ποιους φόρους θα πληρώσουν στην ώρα τους, ποιους θα ρυθμίσουν με την πάγια ρύθμιση αλλά και ποιους θα αφήσουν για… αργότερα. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το ποσοστό συμμόρφωσης των φορολογούμενων κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα το δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2025.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των τεσσάρων βασικότερων φόρων, του ΕΝΦΙΑ, του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ξεπέρασε το 82%. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συνεπείς στις πληρωμές τους καθώς πληρώνουν χωρίς καθυστέρηση σχεδόν 9 στα 10 ευρώ του φόρου εισοδήματος και ακολουθεί η εξόφληση του ΦΠΑ με το ποσοστό εισπραξιμότητας να φτάνει το 81,58%. Τις χαμηλότερες επιδόσεις παρουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα με χιλιάδες νοικοκυριά να βρίσκουν καταφύγιο στην πάγια ρύθμιση και τις 24 δόσεις για να πάρουν ανάσα.

Ο χάρτης των πληρωμών

Αναλυτικότερα ο χάρτης της φορολογικής συμμόρφωσης ανά κατηγορία φόρων στο 10ηνο του 2025 έχει ως εξής: