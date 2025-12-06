Στα 7,26 δισ. ευρώ ανήλθαν οι απλήρωτοι φόροι από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Μόνο τον Οκτώβριο προστέθηκαν νέες φορολογικές οφειλές ύψους 785 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24,37% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Συνολικά, οι οφειλέτες ανέρχονται σε περίπου 4 εκατ. άτομα και επιχειρήσεις, με το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος να φτάνει τα 112,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, 27,32 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, αφήνοντας το πραγματικό οφειλόμενο ποσό στα 85,18 δισ. ευρώ.

Παρά την αύξηση των οφειλών, οι εισπράξεις εμφανίζονται βελτιωμένες. Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο εισπράχθηκαν 2,64 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,28% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο τον Οκτώβριο οι εισπράξεις ανήλθαν σε 409 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 14,57% σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2024.

Τέσσερα εκατ. οφειλέτες και απλήρωτοι φόροι 7,2 δισ. ευρώ το 2025