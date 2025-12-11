Ένας αλεξιπτωτιστής στην Αυστραλία είχε μια πραγματικά θαυματουργή διάσωση, όταν το αλεξίπτωτό του μπλέχτηκε στο φτερό αεροσκάφους σε ύψος 4.572 μέτρων, πάνω από το αεροδρόμιο Tully στο Κουίνσλαντ.

Συγκλονιστικά πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή που το άλμα εξελίχθηκε σε εφιάλτη, δευτερόλεπτα μετά την έξοδο του αλεξιπτωτιστή από το αεροπλάνο. Ο αθλητής συμμετείχε μαζί με άλλους 16 αλεξιπτωτιστές σε σχηματισμένη πτώση από αεροσκάφος τύπου Cessna Caravan.

Η ακούσια ενεργοποίηση του αλεξιπτώτου τον εκτόξευσε προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με τα πόδια το φτερό του αεροσκάφους και να μείνει κρεμασμένος στον αέρα, κρατούμενος από το πορτοκαλί αλεξίπτωτο.

«Το αλεξίπτωτο τυλίχθηκε γύρω από τον σταθεροποιητή, κρατώντας τον αλεξιπτωτιστή κάτω από το αεροσκάφος», ανέφερε η Αυστραλιανή Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) στην έκθεσή της. Οι υπόλοιποι αλεξιπτωτιστές συνέχισαν να πηδούν, ενώ δύο έμειναν στην πόρτα, όπως φαίνεται στο βίντεο του περιστατικού.

Ο παγιδευμένος αλεξιπτωτιστής χρησιμοποίησε ειδικό μαχαίρι για να κόψει 11 σχοινιά του εφεδρικού αλεξιπτώτου και κατάφερε να απελευθερωθεί. Παρά τις δυσκολίες, άνοιξε επιτυχώς το κύριο αλεξίπτωτό του και κατέβηκε με ασφάλεια, τραυματιζόμενος ελαφρά.

Η αντίδραση του πιλότου και η ασφαλής προσγείωση

«Ο πιλότος ένιωσε το αεροσκάφος να σηκώνεται απότομα και παρατήρησε την ταχύτητα να μειώνεται ραγδαία», δήλωσε ο επικεφαλής της ATSB, Άνγκους Μίτσελ. Αρχικά, ο πιλότος πίστεψε ότι το αεροσκάφος είχε υποστεί απώλεια στήριξης και αύξησε την ισχύ, μέχρι που ενημερώθηκε ότι ένας αλεξιπτωτιστής είχε μπλεχτεί στην ουρά του αεροπλάνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου και, παρά τις ζημιές, τόσο ο αλεξιπτωτιστής όσο και το αεροσκάφος προσγειώθηκαν με επιτυχία. Ο πιλότος, ο οποίος φορούσε εφεδρικό αλεξίπτωτο, είχε δηλώσει κατάσταση ανάγκης (mayday) στον πύργο ελέγχου του Μπρισμπέιν, καθώς η δυνατότητα ελέγχου του αεροσκάφους ήταν περιορισμένη.

«Με όλους τους αλεξιπτωτιστές εκτός αεροσκάφους, ο πιλότος διαπίστωσε ότι είχε περιορισμένο έλεγχο ανόδου και καθόδου, λόγω της σοβαρής ζημιάς στον σταθεροποιητή, στον οποίο είχε παραμείνει κομμάτι του εφεδρικού αλεξιπτώτου», ανέφερε ο Μίτσελ.

Κατά την κάθοδο, ο πιλότος προετοιμάστηκε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος αν δεν μπορούσε να το ελέγξει, ωστόσο σε ύψος περίπου 2.500 ποδών εκτίμησε ότι η προσγείωση ήταν εφικτή και την πραγματοποίησε με επιτυχία.

Τα διδάγματα από το περιστατικό

Η ATSB, μετά το συμβάν, εξέδωσε νέες οδηγίες προς τους αλεξιπτωτιστές, επισημαίνοντας την ανάγκη προσοχής στις λαβές των αλεξίπτωτων κατά την έξοδο από το αεροσκάφος, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον.