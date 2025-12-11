Στον αγώνα της Σαμσουνσπόρ με την ΑΕΚ για το Conference League, οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας έδωσαν έντονο εθνικιστικό χρώμα στην αναμέτρηση, φωνάζοντας συνθήματα στη μνήμη του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ολόκληρο το γήπεδο συμμετείχε στις φωνές, αποδίδοντας τιμή στον ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας. Οι φίλαθλοι είχαν ζητήσει από τη διοίκηση να φορεθεί η γαλάζια εμφάνιση με την εικόνα του Ατατούρκ, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενο ματς με τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, όμως το αίτημά τους απορρίφθηκε και πάλι.

‘’İzmir’in dağlarında çiçekler açar, Altın güneş orda sırmalar saçar BOZULMUŞ DÜŞMANLAR, HEP YEL GİBİ KAÇAR, YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA; Adın yazılacak mücevher taşa’’#Samsunspor #Şirinler1986 pic.twitter.com/UmnnlSKiCq — Forza Şirinler (@forzasirinler86) December 11, 2025

Το σύνθημα που επαναλάμβαναν οι οπαδοί περιείχε στίχους όπως: «Στα βουνά της Σμύρνης ανθίζουν τα λουλούδια, ο χρυσός ήλιος εκεί σκορπά λαμπερές ακτίνες. Οι νικημένοι εχθροί τρέχουν όλοι σαν τον άνεμο. Ζήτω Μουσταφά Κεμάλ Πασά, ζήτω!».