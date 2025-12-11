Δεν είχε μόνο καλά νέα η οδύσσεια του Ολυμπιακού στο Καζακστάν. Η ομάδα Νέων π.χ., παίζοντας μέσα στην παγωνιά, ηττήθηκε από την ομάδα Νέων της Καϊράτ με 2-0 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Youth League. Στην ίδια διοργάνωση ολοκληρώθηκε και η παρουσία της Κ19 του ΠΑΟΚ που έχασε στην Τούμπα από τη Λέγκια Βαρσοβίας: οι Πολωνοί νίκησαν με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη συγκεκριμένη διοργάνωση είχαν ακουστεί ειρωνείες του τύπου «σιγά το κατόρθωμα κτλ. κτλ.». Η επιτυχία είχε λίγο επισκιαστεί και από την κατάκτηση του Conference League λίγες μέρες αργότερα. Καθώς υπάρχει πλέον αρκετή απόσταση από τότε, μπορώ να σας πω ότι ίσως κάποια μέρα μπορεί πάλι μια ελληνική ομάδα να κατακτήσει το Conference League. Από τη στιγμή που δεν συμμετέχουν σε αυτό ομάδες που προέρχονται από το Europa League (όπως τη χρονιά που το κατέκτησε ο Ολυμπιακός) έχει γίνει πιο εύκολο. Ισως μια μέρα μια μεγάλη ελληνική ομάδα που θα βρεθεί σε αυτό έπειτα από μια μέτρια σεζόν να τα καταφέρει, αρκεί να είναι και λίγο τυχερή και ικανή στα νοκάουτ: στη League Phase του Conference League είναι αδύνατον να αποκλειστείς αν είσαι στοιχειωδώς σοβαρός. Ομως αυτό που πραγματικά θεωρώ σχεδόν αδύνατον είναι μια ελληνική ομάδα να κατακτήσει πάλι το Υοuth League. Διότι η παραγωγή ποδοσφαιριστών είναι ασταμάτητη στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Και η εμπιστοσύνη σε πιτσιρικάδες δεδομένη.

Σωτήρας

Δείτε την Καϊράτ. Η πρωταθλήτρια Καζακστάν, που για πρώτη φορά βρέθηκε σε League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, έχει ως καλύτερους παίκτες της δύο μικρούς. Τον 17χρονο Ντάσταν Σατπάεφ, ένα είδος παιδιού-θαύματος που αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, δεν τον είδαμε στο ματς με τον Ολυμπιακό γιατί ήταν τιμωρημένος. Τον 21χρονο τερματοφύλακα Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ τον θαυμάσαμε όμως. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως για 73 λεπτά, μέχρι να τον νικήσει ο Ζέλσον Μαρτίνς, κρατούσε τον Ολυμπιακό μόνος του. Εδειξε μάλιστα μια τρομερή γνώση της θέσης που παραδόξως φάνηκε και τη στιγμή που δέχτηκε το γκολ: ως καλός τερματοφύλακας ελέγχει τη μικρή περιοχή ώστε να σταματήσει ένα πιθανό γύρισμα της μπάλας του Μαρτίνς προς τους Ελ Κααμπί, Ταρέμι. Δεν περιμένει να κάνει αυτό το σουτ ο Πορτογάλος, ακριβώς γιατί αυτό που κάνει ο Πορτογάλος είναι πέρα από τη λογική. Ετσι δέχεται ένα γκολ στην κλειστή του γωνία, γεγονός ωστόσο που δεν τον κάνει καθόλου μα καθόλου να χάσει την ψυχραιμία του: αμέσως μετά, αποδεικνύοντας πως έχει κρύο αίμα, ο μικρός θα κάνει δύο ακόμα σωτήριες επεμβάσεις μέχρι το τέλος του ματς! Στο έγκυρο Tranfertmarkt η αξία του υπολογίζεται σε μόλις 500 χιλιάδες ευρώ. Η Καϊράτ από τη Σπαρτάκ Μόσχας που ενδιαφέρθηκε να τον αποκτήσει ζήτησε 5 εκατομμύρια. Και λίγα είναι…

Περιπέτειες

Απόψε συνεχίζονται οι περιπέτειες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για το Europa League ο ΠΑΟ περιμένει στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη Βουλγαρία για να αντιμετωπίσει τη Λουντογκόρετς. Για το Conference League η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στη Σαμψούντα τη Σαμσουνσπόρ, ομάδα αρκετά γνωστή μας καθώς τη συνάντησε και την απέκλεισε το καλοκαίρι ο ΠΑΟ στα προκριματικά του Europa League. Η βραδιά μοιάζει πάρα πολύ με την προηγούμενη των τριών. Αντιμετωπίζουν τρεις ομάδες που δεν θεωρούνται ευρωπαϊκά μεγαθήρια και είναι μάλλον του χεριού τους. Οπως και την προηγούμενη φορά, την πιο δύσκολη αποστολή μοιάζει να την έχει η ΑΕΚ: την προηγούμενη φορά αντιμετώπιζε στην Ιταλία τη Φιορεντίνα (και την κέρδισε), τώρα παίζει στη Σαμψούντα με μια ομάδα που μπορεί να μην κουβαλάει λάμψη αλλά είναι πρώτη στη League Phase του Conference League. Η εντύπωσή μου είναι πως και αυτή τη φορά το τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες εξαρτάται πιο πολύ από τις ίδιες και λιγότερο από τους αντιπάλους τους.

Χρήσιμες

Ο ΠΑΟ έχει πολλά θέματα. Η εικόνα του στο πρωτάθλημα δεν άλλαξε πολύ μετά τον ερχομό του Ράφα Μπενίτεθ – ίσως μάλιστα ο ΠΑΟ να έγινε και χειρότερος καθώς οι αλλαγές που επιχείρησε ο Ισπανός είναι αρκετές και όταν μια ομάδα αλλάζει πολύ μεσούσης της περιόδου, βαθμολογικά το πληρώνει. Στο Europa League πάντως ο ΠΑΟ με τον Μπενίτεθ έχει δύο νίκες, όχι θεαματικές αλλά χρήσιμες: κέρδισε τη Μάλμε 0-1 στη Στοκχόλμη και τη Στουρμ Γκρατς 2-1 στο ΟΑΚΑ. Οπως και η Μάλμε και η Στουρμ, η Πλζεν κάνει μετριότατες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα: στην Τσεχία είναι μόλις πέμπτη, 13 ολόκληρους βαθμούς πίσω από τη Σπάρτα Πράγας. Στην Ευρώπη τα πάει λίγο καλύτερα καθώς είναι 13η στη βαθμολογία της League Phase, έχει την καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση έχοντας δεχτεί μόλις 2 τέρματα και έχει να επιδείξει και δύο σημαντικές νίκες με τη Μάλμε και τη Ρόμα. Σκοράρει όμως δύσκολα: έχει μόλις 6 γκολ και τα 3 από αυτά τα έχει πετύχει κόντρα στους Σουηδούς. Η Λουντογκόρετς, που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, κάνει χειρότερο Europa League. Είναι μόλις 25η, έχει δύο νίκες και τρεις ήττες, αλλά δεν έχει δυνατή έδρα: ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο γήπεδο θα είναι πιο πολύς. Ρώτησα αν υπάρχει ανησυχία για τα μπλόκα. Μου είπαν ότι σε αυτά υπάρχουν κάμποσοι αγρότες οπαδοί του ΠΑΟΚ, που το πιθανότερο είναι να ρωτήσουν αν υπάρχει μια θέση στα πούλμαν για να πεταχτούν κι αυτοί να δουν το ματς.

Περίμενα

Η Σαμσουνσπόρ που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ είναι άλλου τύπου ομάδα. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία μοιράζεται την κορυφή του ομίλου με τη γαλλική Στρασμπούρ και θα ήταν μόνη πρώτη αν στο τελευταίο ματς που έδωσε, στην Ισλανδία με την άγνωστη Μπρέινταμπλικ, ήταν απλά πιο προσεκτική: κέρδιζε με 1-2 και δέχτηκε την ισοφάριση στο τέλος. Στο πρωτάθλημα Τουρκίας είναι μόλις έκτη, αλλά το Conference League το έχει πάρει πολύ στα σοβαρά. Οπως είχαμε δει το καλοκαίρι όταν αντιμετώπισε τον ΠΑΟ είναι ομάδα που λίγο υποφέρει αν βρει απέναντί της μια κλειστή άμυνα: στο ΟΑΚΑ είχε παίξει καλύτερα από ό,τι στη Σαμψούντα. Η ΑΕΚ ξέρει και να περιμένει αν χρειαστεί. Την προηγούμενη αγωνιστική περίμενα τρεις νίκες. Τελικά κέρδισαν τότε ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ και δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπραν. Κι απόψε περιμένω τρεις νίκες. Είναι πάλι πιθανό αλλά και δύσκολο συγχρόνως…