Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Φάρμακα – Ή αυξήσεις ή ελλείψεις
- Μόλις το 43% των νέων φαρμάκων που εγκρίθηκαν την περίοδο 2020-23 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό εισήχθησαν στην Ελλάδα
- 654 ημέρες ο μέσος χρόνος άφιξης ενός νέου φαρμάκου στην Ελλάδα, έναντι 128 ημερών στη Γερμανία
- Πώς και γιατί το «παζάρι» Ευρώπης-ΗΠΑ-Βρετανίας θα επηρεάσει τιμές και διαθεσιμότητα για τα νέα σκευάσματα στην Ελλάδα
- Τι λένε και τι ζητούν οι φαρμακοβιομηχανίες από την Κομισιόν
Η Κύπρος θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ
Τι δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης
Ιστορίες αγοραίου έρωτα στον 20ο αιώνα
- Μαρτυρίες ανδρών, γυναικών, αλλά και αστυνομικών