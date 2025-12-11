Media

Η Χριστιάνα βάζει μπροστά το σχέδιο της για να προστατεύσει τη Δάφνη. Ο Μανώλης παίρνει τη «δικαιοσύνη» στα χέρια του και σκοτώνει τα νέα θύματά του. Η Αλεξάνδρα βρίσκεται μπροστά σε μία αποκάλυψη που απειλεί να ανατρέψει τα πάντα. Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου της «Γης της Ελιάς» που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ, στις […]