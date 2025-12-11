Ο Δημήτρης Βέργος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Γαρυφαλιάς Ψαρράκου, μετά την ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αιγαίου, το οποίο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί βρασμού ψυχικής ορμής, καθώς και τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού. Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών, επικαλούμενοι τον σύννομο πρότερο βίο του κατηγορουμένου και την, κατά τα λεγόμενά τους, καλή συμπεριφορά του μετά την πράξη και κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Το αίτημα, ωστόσο, απορρίφθηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.

To χρονικό του εγκλήματος

Η 26χρονη Γαρυφαλιά είχε βρεθεί νεκρή στις 17 Ιουλίου 2021 σε παραλία της Φολεγάνδρου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δράστης την χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και στη συνέχεια την πέταξε στη θάλασσα. Μετά το έγκλημα, ο Βέργος κρυβόταν για περίπου 30 ώρες μέσα σε μια σπηλιά, όπου τελικά εντοπίστηκε από τις αρχές. Στις πρώτες του δηλώσεις στους αστυνομικούς, απέδωσε τη δολοφονία σε μια «κακιά στιγμή» και ισχυρίστηκε πως αφορμή αποτέλεσαν οι –κατά τη γνώμη του– λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε η Γαρυφαλιά για την παραλία όπου κατευθύνονταν.