Σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα δύο εξέχουσες ασκητικές μορφές: τον Όσιο Δανιήλ τον Στυλίτη και τον Όσιο Λουκά τον Νέο Στυλίτη, δύο αγίους που αφιέρωσαν τη ζωή τους σε τρόπο άσκησης μοναδικό και εντυπωσιακό: τη στύλιση.

Όλα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα:

Όσιος Δανιήλ ο Στυλίτης, Όσιος Λουκάς ο Νέος Στυλίτης, Άγιος Μείραξ και διήγησις πάνυ ωφέλιμος, Άγιος Νόμων, Άγιος Βηχιανός, Άγιοι Αειθαλάς και Ακεψεής, Άγιος Βαρσαβάς, Άγιοι Τερέντιος, Βικέντιος, Αιμιλιανός και Βεβαία, Όσιος Λεόντιος που μόνασε στην Αχαΐα, Άγιος Νικηφόρος Φωκάς αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Άγιοι Πέτρος ο ασκητής και Ακεψιμάς, Όσιος Νίκων ο Ξηρός «ο εν τω Σπηλαίω», Σύναξη Πάντων των Γεωργιανών Αγίων, Όσιος Δαμασκηνός.