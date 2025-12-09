Σήμερα, Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, η εκκλησία μας σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη της Σύλληψις της Αγίας Άννης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, είναι τα εξής:

Άννα, Αννίτα, Αννέτα, Ανναμπέλλα, Ανναμαρία, Ανέζα, Άννη *

Σύλληψις της Αγίας Άννης

Για τη μητέρα της Θεοτόκου Άννα, δεν αναφέρουν τίποτα σχετικό τα Ευαγγέλια, ούτε τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Σύμφωνα όμως με την παράδοση της Εκκλησίας, ο Ιερέας Ματθάν, κάτοικος της Βηθλεέμ, απέκτησε τρεις θυγατέρες: τη Μαρία, τη Σοβή και την Άννα.

Η Μαρία, αφού παντρεύτηκε στη Βηθλεέμ, γέννησε εκεί την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Η Άννα παντρεύτηκε τον Ιωακείμ από τη Γαλιλαία. Μετά από πολλά χρόνια ατεκνίας, απέκτησε κόρη, την Παρθένο Μαρία.

Η παράδοση αναφέρει ότι οι γονείς της την αφιέρωσαν στην υπηρεσία του Ναού της Ιερουσαλήμ, σε ηλικία τριών ετών. Αυτοί δε μετά από λίγα χρόνια πέθαναν.

Την Αγία Άννα τιμούσαν από τα αρχαία χρόνια. Το συμπεραίνουμε αυτό από διάφορους Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και από αρχαίους εκκλησιαστικούς ύμνους, που υπάρχουν προς τιμήν της μητέρας της Θεοτόκου. Επίσης, το έτος 550 μ.Χ., ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός, αφιέρωσε ναό στην Κωνσταντινούπολη προς τιμήν της Αγίας Άννας.

Στις 9 Δεκεμβρίου η εκκλησία μας τιμά τη σύλληψη της Αγίας Άννης, δηλαδή την ημέρα που έμεινε έγκυος στην Παρθένο Μαρία.

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς

Παγκόσμια Hμέρα μνήμης των θυμάτων των Γενοκτονιών

Ανατολή ήλιου: 07:29 – Δύση ήλιου: 17:05

Σελήνη 8.2 ημερών