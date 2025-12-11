Καλεσμένη στο Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον, η Λίλι Κόλινς αναφέρθηκε με χιούμορ στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σειρά Emily in Paris, την οποία, όπως έχει πει ο ίδιος, παρακολουθεί μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Ο Φάλον σχολίασε ότι «πλέον οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το Emily in Paris», εξηγώντας πως η Ρώμη ζητά να μεταφερθεί η σειρά εκεί, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν «τη θέλει πίσω στο Παρίσι». Η Κόλινς απάντησε γελώντας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην Ελλάδα, λέγοντας: «Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της». Πρόσθεσε με χιούμορ: «Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς… να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».

Δείτε το βίντεο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στη σειρά τον Μάιο του 2023, ως καλεσμένος στο The 2Night Show, δηλώνοντας ότι την παρακολουθεί με τη σύζυγό του όταν θέλει να χαλαρώσει: «Η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου. Με διασκεδάζει πάρα πολύ».

Δείτε το απόσπασμα στο 10:20

Την επόμενη ημέρα, ο επίσημος λογαριασμός του Netflix σχολίασε τη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού, γράφοντας: «Όλοι χαλαρώνουν με Emily in Paris. Δεν είναι guilt (ενοχή), είναι pleasure (απόλαυση)».