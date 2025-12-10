Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη «να αποφασίζει ποιος εισέρχεται και υπό ποιες συνθήκες, και όχι οι λαθρέμποροι», ανοίγοντας τη δεύτερη Διεθνή Διάσκεψη της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών στις Βρυξέλλες.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι η ΕΕ έχει προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη μεταναστευτική πολιτική. Επισήμανε ότι φέτος οι παράνομες διελεύσεις έχουν μειωθεί κατά 26%, μετά και τη μείωση 37% το 2024. «Καταπολεμούμε τους διακινητές με όλα τα μέσα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μόνο πέρυσι κατασχέθηκαν παράνομα περιουσιακά στοιχεία άνω των 12 εκατ. ευρώ, ενώ συνελήφθησαν περίπου 13.500 λαθρέμποροι μεταναστών.

«Πρέπει να μπει τέλος στο εμπόριο μεταναστών», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι «η παράνομη διακίνηση μεταναστών μπορεί να νικηθεί με πολιτική βούληση και διεθνή συνεργασία». Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη αναθεώρησης και αυστηροποίησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σημειώνοντας πως «η νομοθεσία μας για τη διακίνηση ανθρώπων έχει πάνω από 20 χρόνια και χρειάζεται άμεση ανανέωση».

Η Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ΕΕ παρέχει νόμιμες εναλλακτικές οδούς μετανάστευσης, αλλά «η παράνομη διέλευση δεν θα γίνεται ανεκτή». Πρόσθεσε ότι «οι επιστροφές και η επανένταξη είναι μέρος της πλήρους στρατηγικής μας».

Η οικονομία του λαθρεμπορίου και η διεθνής απάντηση

Η παράνομη διακίνηση μεταναστών αποφέρει 5,5 έως 7 δισ. ευρώ ετησίως σε εγκληματικά δίκτυα, τα οποία συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά και ναρκωτικά. Η Παγκόσμια Συμμαχία, που δημιουργήθηκε το 2023, στοχεύει στην αποτροπή των παράνομων ταξιδιών, στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων και στην προώθηση νόμιμων εναλλακτικών για τη μετανάστευση.

Οι τρεις άξονες της κοινής διακήρυξης

Περισσότεροι από 50 διεθνείς εταίροι ενέκριναν κοινή διακήρυξη για την ενίσχυση της συνεργασίας κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Η δράση οργανώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες.

Πρώτον, την πρόληψη μέσω ισχυρότερων εθνικών πλαισίων, ανταλλαγής πληροφοριών, ενημέρωσης για τους κινδύνους και συνεργασίας με ψηφιακές πλατφόρμες, ώστε να περιοριστεί η online δραστηριότητα των διακινητών. Προβλέπονται επίσης μέτρα για την αποτροπή χρήσης των αερομεταφορών για παράνομη διακίνηση.

Δεύτερον, την αντιμετώπιση μέσω ενισχυμένης επιχειρησιακής συνεργασίας στις μεταναστευτικές οδούς, με μεγαλύτερη στήριξη στην Europol και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών. Περιλαμβάνεται και η εντατικοποίηση οικονομικών ερευνών για τον εντοπισμό και τη δήμευση κερδών από λαθρεμπόριο.

Τρίτον, την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στην παράνομη μετανάστευση, με προώθηση ασφαλών και νόμιμων οδών κινητικότητας – όπως η νέα δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ – και αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης στις χώρες προέλευσης και διέλευσης.