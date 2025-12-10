Η ΑΕΚ πέρασε ένα αληθινό θρίλερ στη Σλοβακία, κερδίζοντας τη Λεβίτσε 99-88 στην παράταση και εξασφαλίζοντας τη θέση της στους «16» του Basketball Champions League. Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με τον Αρμς να δίνει ρυθμό και την άμυνα να λειτουργεί αποτελεσματικά, φτάνοντας σε γρήγορο προβάδισμα (11-3, 3’). Η Λεβίτσε αντέδρασε με τον ΜακΓκιλ, ενώ η ΑΕΚ κατάφερε να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ (27-24) χάρη σε τρίποντο του Μπάρτλεϊ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Γκρέι και Κατσίβελης βοήθησαν την ΑΕΚ να διατηρήσει το προβάδισμα, ωστόσο η Λεβίτσε επανήλθε στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας το σκορ στα 41-41 μετά από δύο τεχνικές ποινές του Σάκοτα. Η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (49-47).

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ κατάφερε να χτίσει μικρή διαφορά (54-47), αλλά η Λεβίτσε δεν έχασε την επαφή με το σκορ, φτάνοντας να προηγείται 59-61. Η αντίδραση της Ένωσης ήρθε με Μπάρτλεϊ και Σκορδίλη, φτάνοντας στο 68-63 στο τέλος της περιόδου.

Στην τέταρτη περίοδο οι Σλοβάκοι κράτησαν την ένταση και ισοφάρισαν στο 80-80, με τον Μαβέιν να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του 1 λεπτό πριν από το τέλος. Ο Μπάρτλεϊ ισοφάρισε και ο Κατσίβελης κέρδισε φάουλ στα 6,8’’ για το τέλος, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στην παράταση, η ΑΕΚ ανέβασε στροφές με Σίλβα, Γκρέι και Λεκαβίτσιους, χτίζοντας προβάδισμα πέντε πόντων και κρατώντας τη Λεβίτσε σε απόσταση ασφαλείας. Ο Μπάρτλεϊ ολοκλήρωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το τελικό 99-88 και στέλνοντας την ΑΕΚ στους «16» του BCL.