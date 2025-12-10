Η κυβέρνηση ξεκινά το 2026 με σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά προσιτών κατοικιών και να στηριχθούν οι πολίτες που δυσκολεύονται να βρουν στέγη. Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις βασικές κινήσεις: 1) η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, 2) η κατασκευή νέων κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα και 3) η ανακαίνιση παλαιών κατοικιών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Κοινωνική αντιπαροχή – 10 δημόσια ακίνητα

Η προκήρυξη των πρώτων 10 δημοσίων ακινήτων σε ιδιώτες για την ανάπτυξη προσιτής στέγης, ώστε να αξιοποιηθούν εγκαταλελειμμένοι χώροι προς όφελος των πολιτών.

1.350 νέες κατοικίες σε 3 ανενεργά στρατόπεδα

Κατασκευή περίπου 1.350 κατοικιών σε τρία ανενεργά στρατόπεδα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Δύο νέα προγράμματα ανακαίνισης

Η κυβέρνηση εγκαινιάζει δύο νέα προγράμματα ανακαίνισης, με στόχο να αναβαθμίσει παλαιές κατοικίες και δημοτικά κτίρια, βελτιώνοντας τόσο την ενεργειακή τους απόδοση όσο και τις βασικές υποδομές τους. Τα προγράμματα προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση, διευκολύνοντας τους ιδιοκτήτες και τους δήμους να εκσυγχρονίσουν τα κτίρια, εξασφαλίζοντας πιο άνετους και ασφαλείς χώρους διαβίωσης για τους πολίτες και τους δημόσιους υπαλλήλους.

α. Ανακαίνιση παλαιών κατοικιών: Η επιδότηση φτάνει έως 90% και έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες κατασκευής 1990 και παλαιότερες, μεγέθους έως 120 τ.μ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ήπιες ενεργειακές βελτιώσεις (που ανεβάζουν την ενεργειακή κλάση του σπιτιού), υδραυλικά και ηλεκτρολογικά έργα, αντικατάσταση δαπέδων, πλακιδίων και ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου.

β. Δημοτικά κτίρια και κατοικίες για δημόσιους υπαλλήλους: Το πρόγραμμα καλύπτει παλαιά κτίρια που προορίζονται για κατοικίες σε δήμους και κοινότητες με έως 1.500 κατοίκους, προσφέροντας σημαντική οικονομική ενίσχυση για ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό.

Από τα δάνεια έως τη κοινωνική αντιπαροχή

Η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής (ΚΥΕΣΤΕΠΟ), που συνεδρίασε υπό την προεδρία του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, παρουσίασε επίσης τον απολογισμό των μέχρι τώρα δράσεων:

Περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά έχουν αποκτήσει πρώτη κατοικία μέσω των στεγαστικών δανείων «Σπίτι μου 1 και 2».

Περίπου 7.300 ιδιοκτήτες παλαιών ή κλειστών κατοικιών έχουν λάβει ενίσχυση ή άτοκα δάνεια για ανακαινίσεις και μίσθωση των ακινήτων τους.

Σχεδόν 890.000 ενοικιαστές έλαβαν την πρώτη επιστροφή ενοικίου, στηρίζοντας το εισόδημά τους.

Ψηφίστηκε ο νόμος για την κοινωνική αντιπαροχή, που ενθαρρύνει ιδιώτες να διαθέσουν ακίνητα για προσιτή στέγη.

Όπως τόνισε ο Άκης Σκέρτσος, «πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες έχουν ήδη ωφεληθεί από τα προγράμματά μας, και το 2026 προγραμματίζουμε χιλιάδες νέες κατοικίες για μίσθωση και αγορά, αξιοποιώντας δημόσια ακίνητα και ανενεργά στρατόπεδα».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, επεσήμανε: «Η πρόοδος που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα συστηματικού συντονισμού μεταξύ υπουργείων. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το στεγαστικό απόθεμα, να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε προσιτή στέγη και να εξασφαλίσουμε πραγματικό όφελος για τους πολίτες».

