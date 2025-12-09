Η χρονιά που ολοκληρώνεται αναμένεται να ισοφαρίσει το 2023 και να καταγραφεί ως η δεύτερη πιο ζεστή στην ιστορία του πλανήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο, ο Νοέμβριος του 2025 καταγράφηκε ως «ο τρίτος θερμότερος Νοέμβριος σε παγκόσμια κλίμακα» από τότε που υπάρχουν μετρήσεις.

Η υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή (C3S) του Copernicus επισημαίνει στο δελτίο Τύπου της ότι «το 2025 είναι πρακτικά σίγουρο ότι θα καταλήξει να είναι η δεύτερη ή η τρίτη πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφτεί, πιθανόν ισοφαρίζοντας το 2023».

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους ήταν κατά 0,6 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.