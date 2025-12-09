Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο τρόπος με τον οποίο η Πρώτη Κυρία, Μπριζίτ Μακρόν, αναφέρθηκε σε φεμινίστριες ακτιβίστριες, μετά από διαμαρτυρία έξω από το παρισινό θέατρο Folies Bergère. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα τη Δευτέρα τη δείχνει να αποκαλεί τις διαδηλώτριες «βρωμιάρες σκύλες», σχόλιο που προκάλεσε πολιτικό και κοινωνικό σάλο.

Οι ακτιβίστριες της φεμινιστικής κολεκτίβας #NousToutes είχαν συγκεντρωθεί έξω από το θέατρο, όπου εμφανίζεται ο ηθοποιός Αρί Αμπιτάν. Ο Αμπιτάν είχε κατηγορηθεί το 2021 για βιασμό μιας νεαρής γυναίκας με την οποία διατηρούσε σύντομη σχέση· η υπόθεση όμως απορρίφθηκε από το εφετείο τον περασμένο Ιανουάριο, έπειτα από έρευνα τριών ετών.

Παρά την απαλλαγή του, ο ηθοποιός συνεχίζει να δέχεται έντονες αντιδράσεις. Το Σάββατο, γυναίκες που φορούσαν μάσκες με το πρόσωπό του εισέβαλαν στο κοινό κατά τη διάρκεια της παράστασης, φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής!».

Την επόμενη ημέρα, η Μπριζίτ Μακρόν βρέθηκε στο ίδιο θέατρο και συναντήθηκε με τον ηθοποιό στα παρασκήνια. Σύμφωνα με το βίντεο που διέρρευσε, ο Αμπιτάν φέρεται να της είπε πως «φοβάται», με την Πρώτη Κυρία να απαντά: «Αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες». Η συγκεκριμένη συνομιλία καταγράφηκε και αναπαράγεται ευρέως στα social media, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Εκπρόσωπος της Μπριζίτ Μακρόν υποστήριξε ότι τα λόγια της πρέπει να ερμηνευτούν ως κριτική απέναντι στις «ριζοσπαστικές μεθόδους» των ακτιβιστριών που διέκοψαν τη θεατρική παράσταση, επιμένοντας ότι η Πρώτη Κυρία δεν εγκρίνει τέτοιες ενέργειες.

Ωστόσο, οι επικρίσεις συνεχίζονται. Η βουλευτής του Εθνικού Μετώπου, Σάρα Λεγκρέν, έγραψε στο Χ ότι «η Μπριζίτ Μακρόν προσβάλλει τις φεμινίστριες που κινητοποιήθηκαν εναντίον του Folies Bergère», κατηγορώντας την ότι στοχοποιεί γυναίκες που διαμαρτύρονται για θέματα σεξουαλικής βίας.

Το περιστατικό πυροδοτεί νέο γύρο έντονων συζητήσεων στη Γαλλία σχετικά με τα όρια της δημόσιας κριτικής, τη θέση των φεμινιστικών κινημάτων και τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική εξουσία αντιλαμβάνεται τις διαμαρτυρίες για ζητήματα φύλου και δικαιωμάτων.