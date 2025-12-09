Ύποπτα drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από βάση των υπηρεσιών πληροφοριών του γαλλικού στρατού τρεις διαφορετικές νύχτες τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής Δύναμης Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στις γαλλικές αρχές, καθώς την περασμένη εβδομάδα οι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για παρόμοια περιστατικά πάνω από βάση πυρηνικών υποβρυχίων στην ακτή του Ατλαντικού.

Τους τελευταίους μήνες, πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών άγνωστης προέλευσης έχουν διαταράξει την εναέρια κυκλοφορία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει χαρακτηρίσει τις διεισδύσεις αυτές ως μορφή «υβριδικού πολέμου», ενώ η Ρωσία έχει απορρίψει κάθε κατηγορία εμπλοκής.

Οι πρώτες θεάσεις drone πάνω από τη στρατιωτική βάση Κρέιγ, στη βόρεια Γαλλία, σημειώθηκαν στις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος. Η βάση φιλοξενεί κέντρο εκπαίδευσης των υπηρεσιών πληροφοριών, υπό τη διοίκηση του συνταγματάρχη Τομά Μπαρντέν, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα πέρυσι.

Μονάδα της βάσης αντέδρασε στα ύποπτα drones εκείνης της νύχτας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν τα εξουδετέρωσε ή αν τα απώθησε. Όπως αναφέρεται, ένα ειδικό ελικόπτερο έφθασε στην περιοχή αφού τα drones είχαν ήδη απομακρυνθεί.

Οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την επιβεβαίωση αν οι θεάσεις της 28ης και 30ής Νοεμβρίου αφορούσαν πράγματι drones ή εμπορικά αεροσκάφη. Παρά τα περιστατικά, η Πολεμική Αεροπορία διαβεβαιώνει ότι η ευαίσθητη στρατιωτική εγκατάσταση δεν υπέστη καμία ζημιά και παραμένει πλήρως επιχειρησιακή.

«Αυτή η ευαίσθητη στρατιωτική εγκατάσταση δεν υπέστη ζημιές και παραμένει πλήρως επιχειρησιακή για όλες τις αποστολές της… Έρευνα είναι σε εξέλιξη. Οποιαδήποτε σύνδεση με ξένες προκλήσεις είναι, προς το παρόν, πρόωρη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.