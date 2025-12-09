Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ χτύπησε χθες το βράδυ τα ανοικτά της βόρειας περιοχής Αομόρι στην Ιαπωνία, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 30 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

Η ιαπωνική Μετεωρολογική και Σεισμολογική Υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε ότι ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 23:15 τοπική ώρα (16:15 ώρα Ελλάδας), ενδέχεται να ακολουθηθεί από νέες ισχυρές δονήσεις τις επόμενες ημέρες. Η πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να λάβουν μέτρα προστασίας και να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Αρχικά, η JMA είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων, με τα πρώτα κύματα να καταγράφονται σε ύψος 20 έως 70 εκατοστών σε αρκετά λιμάνια. Μέχρι το ξημέρωμα, οι προειδοποιήσεις υποβαθμίστηκαν και τελικά ανακλήθηκαν πλήρως.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για αυξημένη πιθανότητα νέου ισχυρού σεισμού τις επόμενες ημέρες, ενεργοποιώντας τη λεγόμενη «προειδοποίηση μεγα-σεισμού», μέτρο που εφαρμόζεται στην περιοχή μετά την τραγωδία του 2011.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε ότι οι κάτοικοι σε μήκος ακτής μεγαλύτερο των 500 χιλιομέτρων θα πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για περίπου μία εβδομάδα, καθώς υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης σεισμού άνω των 8 Ρίχτερ.

Συγκριμένα στην ανάρτηση του στο Facebook ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρει τα εξής:

Προειδοποίηση για Μέγα Σεισμό στην Ιαπωνία!

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι μετά το χθεσινό σεισμό μεγέθους Μ7.6 η πιθανότητα μεγάλου σεισμού Μ8+ στη Β. Ιαπωνία αυξήθηκε.

Σε μια τέτοια περίπτωση αναμένεται να προκληθεί και ισχυρό τσουνάμι.

Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί, αλλά οι κάτοικοι σε μήκος ακτής μεγαλύτερο των 500 χλμ. θα πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για μια εβδομάδα. Στην εικόνα φαίνεται με κίτρινο η περιοχή που αναμένεται να διαρρηχθεί σε περίπτωση σεισμού Μ8+.

