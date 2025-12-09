Μια πρωτοφανής έκρηξη σε υπερμεγέθη μαύρη τρύπα εντόπισαν τα διαστημικά τηλεσκόπια ακτίνων Χ XMM-Newton και XRISM. Μέσα σε λίγες ώρες από την έκρηξη, προκλήθηκαν ισχυροί άνεμοι εκτοξεύοντας υλικό στο Διάστημα με ταχύτητες 60.000 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο.

Η γιγάντια μαύρη τρύπα βρίσκεται μέσα στον σπειροειδή γαλαξία NGC 3783, που απεικονίστηκε πρόσφατα από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA και της ESA. Η μαύρη τρύπα έχει μάζα όσο 30 εκατομμύρια Ήλιοι.

Όπως περιγράφεται σε σχετική ανακοίνωση της ESA, οι αστρονόμοι εντόπισαν μια φωτεινή έκλαμψη ακτίνων Χ να εκρήγνυται από τη μαύρη τρύπα πριν εξασθενίσει γρήγορα. Καθώς εξασθενούσε, όμως, εμφανίστηκαν ισχυροί άνεμοι, που έτρεχαν με το ένα πέμπτο της ταχύτητας του φωτός.

«Δεν έχουμε ξαναδεί μαύρη τρύπα να δημιουργεί ανέμους με τόσο μεγάλη ταχύτητα», επισημαίνει ο επικεφαλής ερευνητής Λίγι Γκου, από τον Οργανισμό Διαστημικής Έρευνας της Ολλανδίας. «Για πρώτη φορά είδαμε πώς μια γρήγορη έκρηξη φωτός ακτίνων Χ από μια μαύρη τρύπα πυροδοτεί αμέσως ανέμους με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, οι οποίοι σχηματίζονται σε μόλις μία ημέρα», προσθέτει.