Το παιχνίδι του Secret Santa είναι η διαδικασία που μια κρυφή κλήρωση βγάζει ποιος θα πάρει δώρο σε ποιον. Συνήθως έχει και ένα όριο στο κόστος για να είναι δίκαιο και προσιτό και είναι μια καλή ιδέα ειδικά για χριστουγεννιάτικα δώρα μεταξύ συναδέλφων. Μια πιθανή δυσκολία που μπορεί να προκύψει είναι η ανάγκη να πάρεις δώρο για κάποιο συνάδελφο που δεν γνωρίζεις αρκετά. Επίσης δυσκολία είναι και το όριο τιμής αφού περιορίζει τις επιλογές σου σε δώρα. Σου ετοιμάσαμε μια λίστα με δέκα δώρα κάτω από 20 ευρώ για σε βοηθήσουμε να επιλέξεις χριστουγεννιάτικα δώρα για το φετινό Secret Santa!

Αρχίζουμε τις προτάσεις με ιδέες για τον συνάδελφο που αγαπάει τον καφέ!

1.Lamart Σετ Ποτήρια Latte LT9011

Ένα σετ ποτήρια ειδικά για τους λάτρεις του latte. Τα ποτήρια Latte Lamart από βοριοπυριτικό γυαλί είναι το ιδανικό για να απολαμβάνεις τον αγαπημένο σου καφέ. Η υψηλή τους ανθεκτικότητα και το κομψό τους design δημιουργούν μια ιδανική εμπειρία καφέ! Σημείωσε ότι υπάρχουν και σετ για εσπρέσο και καπουτσίνο αν ο συνάδελφος δεν είναι του latte!

2.Monix Καφετιέρα Espresso Xειρός M620003

Σίγουρα έχεις κάποιο συνάδελφο που αντιμετωπίζει την διαδικασία παρασκευής καφέ σαν τέχνη! Η καφετιέρα χειρός Monix M620003 είναι μικρή, πρακτική και συμβατή με κάθε τύπο εστίας. Η κατασκευή της από αλουμίνιο προσφέρει αντοχή και ποιοτικό αποτέλεσμα, χωρίς αλλοιώσεις στη γεύση. Ετοιμάζει ταυτόχρονα έως και 3 φλυτζάνια espresso!

Συνεχίζουμε τις ιδέες μας με ηχητικά gadget, για συναδέλφους που αγαπάνε την μουσική

3.Edifier BT Speaker MP85 Grey

Η edifier είναι συνώνυμη με τον ποιοτικό ήχο σε προσιτή τιμή. Το EDIFIER MP85 Portable Bluetooth® Speaker έχει σχεδιαστεί για να έχεις το προσωπικό σου soundtrack πάντα μαζί σου! Διαθέτει Bluetooth® 5.3, για να συνδέεται με το κινητό σου ή άλλες συμβατές συσκευές, προσφέροντας σταθερή σύνδεση και χαμηλή κατανάλωση. Η ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερών λιθίου σου προσφέρει έως και 8 ώρες μουσικής αναπαραγωγής. Με διακριτικό σχεδιασμό και βάρος που δεν ξεπερνά τα 70 γραμμάρια, οδηγό πλήρους φάσματος 40mm για λεπτομερέστατο ήχο με απόδοση στα 2,2W, φυσικά πλήκτρα για εύκολο χειρισμό και συμβατότητα με την εφαρμογή EDIFIER Connect τα κάνει όλα εύκολα.

4.Creative Bluetooth Truly Wireless Zen Air Dot Μαύρο

Αυτά τα συμπαγή ασύρματα ακουστικά της Creative προσφέρουν έως και 7 ώρες αναπαραγωγής ή έως και 40 ωρών συνολικά με τη θήκη φόρτισης τους.

Έχουν προσαρμοσμένους οδηγούς νεοδυμίου 13 mm, τεχνολογία ακύρωσης θορύβων περιβάλλοντος και Bluetooth® 5.3. Επίσης είναι αδιάβροχα, με πιστοποίηση IPX4, και επομένως είναι τέλεια για άσκηση, εργασία, εκπαίδευση και παιχνίδι, εντός και εκτός του σπιτιού. Το εξαιρετικά μικρό μέγεθος, ο φουτουριστικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με τον ισορροπημένο ήχο τα κάνουν τα τέλεια ακουστικά για καθημερινή χρήση.

Μια πρόταση δώρου για gamers ή για άτομα του IT!

5.Turbo-X Πληκτρολόγιο Erebus ΙΙ Rainbow Ενσύρματο

Κάθε gamer θέλει ένα καλό μηχανικό πληκτρολόγιο. Και φυσικά όσοι δουλεύουν με υπολογιστές εκτιμούν ένα καλό πληκτρολόγιο! Το Erebus είναι ένα ενσύρματο μηχανικό gaming πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους και με ανθεκτικούς διακόπτες. Επιπλέον παρέχει οπίσθιο φωτισμό με δυνατότητα προσαρμογής και εφέ κίνησης.

Μια πρακτική ιδέα δώρου, ειδικά για το γραφείου είναι οι μονάδες αποθήκευσης, δύο προτάσεις για όμορφα και πρακτικά usb sticks!

6.KIOXIA USB Stick Hayabusa U301 128GB USB 3.2

Για άτομα που θέλουν ή χρειάζεται να μεταφέρουν πολλά και μεγάλα αρχεία συνέχεια ένα μικρό σε μέγεθος μεγάλο σε χώρο στικάκι! Με χωρητικότητα 128GB και τεχνολογία USB 3.2 Gen 1, οι μονάδες USB flash KIOXIA TransMemory U301 απλοποιούν την αποθήκευση κάθε τύπου αρχείου! Με μικρό σχεδιαστικό μέγεθος, και συμβατές με λειτουργικά συστήματα macOS και Windows και διασύνδεση USB Type-A (USB 3.2 Gen 1 Super Speed & USB 2.0 high-speed) πάνε παντού.

7.Samsung USB Stick Type-C 64 GB Blue

Συμβατή με τις συσκευές τύπου USB-C, συμπεριλαμβανομένων φορητών υπολογιστών, tablet, smartphones και φωτογραφικών μηχανών, αυτό το USB stick είναι ξεχωριστό! Με υποστήριξη USB 3.1, διαθέτει ταχύτητες που αγγίζουν τα 300MB/s καθώς και προστασία 5 σημείων (υγρασία, κραδασμούς, μαγνητισμό, θερμοκρασία και ακτίνες Χ) μπορείς να είσαι ήσυχος για την προστασία των δεδομένων σου! Βασιζόμενη στην τεχνολογία flash NAND της Samsung, αυτή η κομψή μονάδα δίσκου συνδυάζει αξιόπιστες επιδόσεις με την ευελιξία και την ικανότητα επέκτασης σε πολλαπλές συσκευές.

Κλείνοντας την λίστα μας, μερικές ιδέες για δώρα πιο «γενικής χρήσης»

8.Lenovo Topload Case T210 Grey

Κάθε επαγγελματίας που ο φορητός υπολογιστής είναι κομμάτι της δουλειάς του χρειάζεται μια καλή τσάντα. Η Top Loading τσάντα ώμου της Lenovo διαθέτει μία ευρύχωρη κεντρική θήκη για laptop έως 15.6’’ και μία μπροστινή για προσωπικά αντικείμενα. Διαθέτει ειδικό ιμάντα για να ενσωματώνεται σταθερά στο χερούλι της βαλίτσας σου. Πρακτική, άνετη και minimal διευκολύνει τόσο στην καθημερινότητά και τα επαγγελματικά ταξίδια.

9.M&Sense Κερί Arabian Night

Ένα αρωματικό κερί είναι ένα ξεχωριστό δώρο και ιδανικό για πολλές περιστάσεις. Με ξεχωριστό άρωμα το αρωματικό κερί Arabian Night θα σε ταξιδέψει στον κόσμο της απόλυτης χαλάρωσης και της ευεξίας! Μια μοντέρνα διακοσμητική πινελιά για κάθε χώρο με διάρκεια καύσης 45 ώρες με ένα μεθυστικό άρωμα που δημιουργεί την απόλυτη ατμόσφαιρα χαλάρωσης.

10.Parker Στυλό Διαρκείας Jotter Festive Santa

Τέλος ένα ιδανικό αντικείμενο για το γραφείο ή για λάτρεις των Χριστουγέννων! Το Jotter Santa συνδυάζει τη μαγεία των Χριστουγέννων με την αξιοπιστία της Parker! Μια limited edition δημιουργία της Parker με έμπνευση τον Άγιο Βασίλη. Με γιορτινό σχέδιο και ξεχωριστή εμφάνιση που αποπνέει χαρά είναι τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο!