Ο Κώστας Θεοφίλου που νοσηλεύτηκε με συμπτώματα εγκεφαλικού στο άκουσμα του ενδεχομένου θανάτωσης ολόκληρου του κοπαδιού, μίλησε στο MEGA.

«Πρέπει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. δεν μπορώ να αποχωριστώ τα πρόβατά μου, είναι μέρος της ζωής μου. Τα ζώα είναι καλά στην υγεία τους αλλά θα μου τα θανατώσουν. Τα πρόβατα, για να κλείσει ο φάκελος στον νομό πρέπει να θανατωθούν.

Από τα 700 και πάνω πρόβατα ψόφησαν 207. Τα πρόβατα είναι καλά τώρα. Να έρθουν οι κτηνίατροι στο μαντρί», τόνισε μεταξύ άλλων.

«Όταν κλείνει μία πόρτα, ανοίγει μία άλλη. Πρέπει να συμμαζέψουμε το μυαλό μας και να μην κλαίμε όλη τη μέρα σαν τις γριες» υπογράμμισε.