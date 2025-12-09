Νέες ταυτότητες και πλήρης ψηφιοποίηση των συναλλαγών έρχεται στον ιδιωτικό τομέα. Η υποβολή και η έκδοση φωτοαντιγράφου δελτίου ταυτότητας για συναλλαγές με φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως οι τράπεζες, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί το τέλος των έντυπων φωτοαντιγράφων ταυτοτήτων στις ιδιωτικές συναλλαγές και την πλήρη μετάβαση σε ψηφιακή διαδικασία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr).

Η διαδικασία δημιουργίας του ψηφιακού αντιγράφου

Το ψηφιακό αντίγραφο της ταυτότητας θα δημιουργείται μέσω ειδικής εφαρμογής στο gov.gr, στην οποία θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των ιδιωτικών φορέων. Η είσοδος θα γίνεται με διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με επιπλέον έλεγχο ταυτοποίησης μέσω κωδικού μιας χρήσης (OTP) που αποστέλλεται στο κινητό του πολίτη.

Για τη δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου απαιτείται ο προσδιορισμός της διαδικασίας για την οποία ζητείται το έγγραφο, ο αριθμός αιτήματος και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας. Επίσης, θα πρέπει να δηλώνονται τα τρία πρώτα γράμματα του επωνύμου, του ονόματος και του πατρωνύμου, καθώς και το έτος γέννησης του πολίτη.

Η εγκυρότητα των στοιχείων και η ισχύς της ταυτότητας θα επαληθεύονται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Περιεχόμενο και μορφή του ψηφιακού αντιγράφου

Το ψηφιακό αντίγραφο θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας: αριθμό δελτίου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, ημερομηνία και αρχή έκδοσης, καθώς και τη φωτογραφία του κατόχου. Τα δεδομένα θα αντλούνται απευθείας από το Μητρώο της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Το αρχείο θα μπορεί να αποθηκεύεται και να διακινείται σε μορφή PDF, φέροντας μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και QR code για άμεση επαλήθευση. Το έγγραφο θα έχει πλήρη ισχύ φωτοαντιγράφου της φυσικής ταυτότητας.

Εξουσιοδότηση και διασύνδεση φορέων

Η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων των ιδιωτικών φορέων για πρόσβαση στο σύστημα θα γίνεται μέσω ειδικής υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. Παράλληλα, οι φορείς θα μπορούν να διασυνδέουν τα δικά τους πληροφοριακά συστήματα με τη σχετική διαδικτυακή υπηρεσία του Δημοσίου, κατόπιν πράξης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την εφαρμογή των νέων διατάξεων, οι συναλλαγές πολιτών με τράπεζες και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς αναμένεται να γίνουν ταχύτερες, ασφαλέστερες και απαλλαγμένες από τη χρήση έντυπων εγγράφων, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.