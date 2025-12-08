Τα μέλη του προσωπικού του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, του πιο πολυσύχναστου μουσείου στον κόσμο, προχωρούν σε επαναλαμβανόμενη απεργία από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, διαμαρτυρόμενα για «κακές συνθήκες εργασίας» και «ανεπαρκή μέσα». Την κινητοποίηση ανακοίνωσε το συνδικάτο CFDT, έπειτα από συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Λούβρο βρίσκεται σε περίοδο αναταραχής μετά τη θεαματική διάρρηξη του Οκτωβρίου. Τον Νοέμβριο αναγκάστηκε να κλείσει μία αίθουσα λόγω φθοράς του κτηρίου, ενώ πριν από δύο εβδομάδες σημειώθηκε διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες έργα της βιβλιοθήκης αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

«Κάθε μέρα, χώροι του μουσείου κλείνουν πέρα από τις προβλέψεις του σχεδίου εγγυημένου ανοίγματος, ελλείψει προσωπικού όπως επίσης και λόγω διαπιστωμένων τεχνικών βλαβών και φθοράς του κτηρίου», αναφέρουν οι συνδικαλιστές σε επιστολή προς την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, αντίγραφο της οποίας διαβιβάστηκε στο AFP.

Η πολύκροτη κλοπή και οι συνέπειες

Στις 19 Οκτωβρίου, το μουσείο έγινε στόχος θεαματικής κλοπής οκτώ κοσμημάτων του 19ου αιώνα, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσά τους ήταν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ’, διακοσμημένο με περίπου 2.000 διαμάντια.

Παρότι τα τέσσερα μέλη της ομάδας που διέπραξε την κλοπή συνελήφθησαν, τα κοσμήματα –όπως και οι εντολείς της κλοπής– δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Αυξήσεις εισιτηρίων και περιορισμένη πρόσβαση

Στα τέλη Νοεμβρίου, η διοίκηση του μουσείου ανακοίνωσε ότι από το 2026 θα αυξήσει κατά 45% την τιμή του εισιτηρίου για τους μη Ευρωπαίους επισκέπτες, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανακαίνισή του.

Ωστόσο, τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι «το κοινό δεν έχει πλέον παρά περιορισμένη πρόσβαση στα έργα και εμποδίζεται στην κυκλοφορία του. Η επίσκεψη στο Λούβρο έχει μετατραπεί πραγματικά σε δρόμο μετ’ εμποδίων».

Αίτημα για παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού

Όπως υπογραμμίζουν, «οι διάφοροι εσωτερικοί συναγερμοί παρέμειναν νεκρό γράμμα και οι δηλώσεις στην εθνική αντιπροσωπεία καθώς και στα ΜΜΕ από τη διεύθυνση του Λούβρου δεν μας επιτρέπουν να ελπίζουμε σε μια συνειδητοποίηση στο ύψος της κρίσης που διερχόμαστε».

Οι εργαζόμενοι ζητούν απευθείας διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Πολιτισμού, επικαλούμενοι «άνευ προηγουμένου υποβάθμιση του εσωτερικού κοινωνικού κλίματος» και την ανάγκη να δοθούν άμεσες απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Το 2024, το μουσείο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες, εκ των οποίων το 69% ήταν ξένοι, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τη συνεχιζόμενη σημασία του για τον παγκόσμιο πολιτισμό.