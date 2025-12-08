Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης προχώρησαν στη χρήση αεροσκαφών για την επίθεση σε στρατιωτικούς στόχους εντός της Καμπότζης, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός τους.

Η ενέργεια αυτή ήρθε λίγο μετά τη γνωστοποίηση ότι ταϊλανδός στρατιώτης έχασε τη ζωή του σε νέες συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών της Ασίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ταϊλανδικών ενόπλων δυνάμεων, Βιντάι Σουβαρί, η Μπανγκόκ «άρχισε να χρησιμοποιεί αεροσκάφη για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες τοποθεσίες, προκειμένου να τερματίσει τα καμποτζιανά πυρά υποστήριξης». Η ανακοίνωση υποδηλώνει κλιμάκωση της έντασης στην παραμεθόρια ζώνη μεταξύ των δύο χωρών.