Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη κέρδισε την πρωτιά στην τηλεθέαση, το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA κατέκτησε την κορυφή με 18,4% στο σύνολο του κοινού και 16,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Πρώτη ήταν και σε επιμέρους γυναικείες ηλικιακές ομάδες, με το υψηλότερο ποσοστό να φτάνει στο 25,1%.

Με την αδιάκοπη αναζήτηση της αλήθειας και την επιμονή του στη διαλεύκανση όλων των υποθέσεων στις οποίες στρέφει τα φώτα του, το «Τούνελ» συνεχίζει να κυριαρχεί στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

