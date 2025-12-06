Ανατροπή στην ανατροπή που αποπειράθηκε να φέρει στην υπόθεση της δολοφονίας του 75χρονου Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο, για την οποία έχει καταδικαστεί σε ισόβια ο 42χρονος γιος του, ο 41χρονος ανιψιός του θύματος ομολογώντας πρόσφατα ότι αυτός έκανε το έγκλημα, έφερε η με ένα ηχητικό ντοκουμέντο η Αγγελική Νικολούλη και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Συγκεκριμένα, πριν από τρεις ημέρες ο 41χρονος ανιψιός του θύματος, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως συνεργός του ξαδέλφου του, Βαγγέλη Καρυώτη, για την δολοφονία του πατέρα του τελευταίου, απολογούμενος σε δίκη στην οποία κατηγορούνταν για ληστεία σε βάρος αστέγου, αιφνιδίασε τους πάντες, παίρνοντας πάνω του την δολοφονία του 75χρονου. «Εγώ δολοφόνησα τον Γιώργο Καριώτη και ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή», είπε ο άνδρας ανεβαίνοντας στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου.

Ηχητικό ντοκουμέντο ανατρέπει την «ομολογία» του 41χρονου

Η Αγγελική Νικολούλη παρουσίασε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ένα ηχητικό ντοκουμέντο, που ανατρέπει δεδομένα, φωτίζει σκοτεινά σημεία και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη υπόθεση. Το υλικό αυτό, που έφτασε στην εκπομπή μέσα από τις φυλακές, θέτει νέα ερωτήματα σχετικά με την «ομολογία» του ανιψιού του θύματος.

Στο ηχητικό, ο κρατούμενος συνομιλεί με μάρτυρα–«κλειδί» και μιλάει ανοιχτά για δωροδοκία. Ότι τον πλήρωσαν για να «ομολογήσει». Οι διάλογοι, ωμοί και φορτισμένοι, δίνουν μια νέα διάσταση στην υπόθεση.

Μάρτυρας: Με ακούς;

41χρονος: Σε ακούω.

Μάρτυρας: Ρε συ, τι πράγματα ήταν αυτά που γίνανε στα δικαστήρια…

41χρονος: Γ…σέ τα…

Μάρτυρας: Τι σου τάξανε, ρε Νίκο;

41χρονος: Τα λεφτά μου εδώ στη φυλακή

Μάρτυρας: Τι σου τάξανε, Νίκο;

41χρονος: Φράγκα.

Μάρτυρας: Ποιοι;

41χρονος: Ο…

Μάρτυρας: Ε; Ο …. στο κανόνισε;

41χρονος: Ναι, ναι…

Μάρτυρας: Δεν το ’χεις κάνει όμως, Νίκο μου ε; Το παίρνεις πάνω σου σαν μάγκας και καλά τώρα ρε; Αλλά κάνεις μεγάλο λάθος. Νίκο, το’ κανες; Σε ξαναρωτάω. Και πάλι “ναι” να μου πεις, εγώ θα είμαι δίπλα σου!

41χρονος: Όχι, αλλά βοήθησα.

Μάρτυρας: Ξέρω ότι λες ψέματα αυτή τη στιγμή και ότι θες να πας ισόβια χωρίς να έχεις σκοτώσει άνθρωπο. Όχι δεν είμαι καλά, Νίκο. Θα καταρρεύσω. Πες την αλήθεια σε παρακαλώ. Σε τραμπουκίζουν; Τους φοβάσαι;

41χρονος: Σε παρακαλώ…

Μάρτυρας: Τους φοβάσαι;

41χρονος: Άστο να μείνει μεταξύ μας αυτό…

Μάρτυρας: Γιατί τους φοβάσαι; Μην το κάνεις… Θα πας ισόβια! Τι λες;

41χρονος: Δεν το κάνω… Δεν θα το κάνω. Στην έδρα πάνω θα πω την αλήθεια.

Μάρτυρας: Θα την πεις; Στο λόγο σου;

41χρονος: Στο λόγο μου.

Μάρτυρας: Θα πας άδικα μέσα. Σε παρακαλώ…

41χρονος: Όχι, όχι…

Μάρτυρας: Το ήξερα, το καταλάβαμε ότι κάτι σου τάζουν αυτοί. Ξέρουμε ότι έχουν λεφτά.

41χρονος: Ναι…

Μάρτυρας: Να σε βγάζουνε φονιά να πούμε, ενώ δεν είσαι, χαζέ!

41χρονος: Δεν πάνε να γ… Άστο, άστο.

Μάρτυρας: Όχι! Εγώ θέλω την αλήθεια…

41χρονος: Άστο! Στο δικαστήριο θα λάμψει η αλήθεια.

Μάρτυρας: Θέλεις να πάρω τη Νικολούλη;

41χρονος: Ναι.

Μάρτυρας: Να την πάρω;

41χρονος: Πάρ’ την…

Το ντοκουμέντο αυτό προκαλεί νέες αναταράξεις στην υπόθεση. Οι αποκαλύψεις του «Τούνελ» δίνουν νέα τροπή στους ισχυρισμούς που ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα και απαιτούν εισαγγελική παρέμβαση.