Ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση για την δολοφονία του 75χρονου Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο, καθώς ένας 41χρονος ομολόγησε, ότι εκείνος είναι ο δολοφόνος του ηλικιωμένου και όχι ο γιος του, που πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια.

Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από τότε που ο Βαγγέλης Καρυώτης μπήκε στη φυλακή. Από την αρχή αρνιόταν κάθε εμπλοκή στη δολοφονία του πατέρα του, αλλά το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο. Τώρα μια ομολογία ήρθε να ανατρέψει τα πάντα. «Εγώ δολοφόνησα τον Γιώργο Καριώτη και ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή», είπε ο άνδρας ανεβαίνοντας στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου, κάνοντας τους πάντες μέσα στην αίθουσα να «παγώσουν». Εκείνη τη στιγμή εκδικαζόταν άλλη υπόθεση, μία ληστεία σε βάρος αστέγου για την οποία κατηγορούνταν ο 41χρονος.

Πριν ακόμη ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, ο 41χρονος ο οποίος μέχρι πρότινος αρνιόταν την κατηγορία, ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη και στη συνέχεια δήλωσε, πως ο γιος του Γιώργου Καρυώτη βρίσκεται στη φυλακή, για κάτι που δεν έκανε. Μετά από αυτή την απρόσμενη εξέλιξη, η δίκη αναβλήθηκε επ’ αόριστον μέχρι να εξεταστούν τα νέα στοιχεία από τις δικαστικές αρχές.

«Μου ομολόγησε στα κρατητήρια ότι σκότωσε τον πατέρα μου»

Ο γιος του Γιώργου Καρυώτη μίλησε μέσα από τις φυλακές στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Όπως είπε, συναντήθηκε πριν από λίγες μέρες με τον 41χρονο μέσα στα κρατητήρια και επέμεινε, ότι είχε και συνεργό στη δολοφονία του πατέρα του.

«Μετά από πόσο καιρό που φώναζα, ότι δεν έχω διαπράξει εγώ αυτό το έγκλημα, έχουμε την ομολογία του ανθρώπου αυτού, που σκότωσε τον πατέρα μου και θέλω να ξέρετε, ότι ούτε συνεργός του είμαι και θα αποκαλύψουμε σε λίγες μέρες με την ταυτοποίηση των δαχτυλικών αποτυπωμάτων, το ποιος ήταν μαζί του. Υπήρχε και άλλο πρόσωπο που βρισκόταν στον χώρο του εγκλήματος», είπε ο Βαγγέλης Καρυώτης.

Συνέχισε δε λέγοντας ότι «Θα ζητήσουμε να ταυτοποιηθούν τα δαχτυλικά του αποτυπώματα, για να αποδείξουμε ότι ο συναυτουργός του έκανε τη δολοφονία του πατέρα μου. Πρόκειται για ένα πρόσωπο, που μου είχε αναφέρει στο παρελθόν κι έχει φύγει από τη ζωή. Τα αποτυπώματά του θα μπορέσουν να βρεθούν και να ταυτοποιηθούν. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει από τη ζωή, αλλά επειδή ήταν σεσημασμένος, υπάρχει αρχείο μέσα στην Αστυνομία, που μπορούν να βγάλουν τα δαχτυλικά του αποτυπώματα».

Ο 42χρονος περιέγραψε και τη στιγμή που συνάντησε μέσα στα κρατητήρια τον καθ΄ ομολογίαν δολοφόνο του πατέρα του. «Ήταν την ημέρα που έφυγα από την ΕΚΟ με μεταγωγή και ήρθα κάτω στη Ρόδο. Μου άνοιξαν οι αστυνομικοί για να μπουν στα κρατητήρια και τον βλέπω απέναντι σε ένα κελί. Με κοίταξε και άρχισε να κλαίει και να μου ζητάει συγγνώμη. Ομολόγησε μπροστά στους συγκρατούμενούς μου, ότι αυτός διέπραξε τη δολοφονία του πατέρα μου», είπε ο γιος του Γιώργου Καρυώτη.

«Μου ζητούσε συνέχεια συγγνώμη και μου έλεγε, ότι ήταν μια κακιά στιγμή. Εγώ του είπα “σε παρακαλώ πάρα πολύ φύγε από εδώ μακριά μου, δε θέλω ούτε να σε βλέπω”. “Σε παρακαλώ” μου είπε, “ξέρω λέω ότι κουβαλάς ένα σταυρό άδικα πάνω σου και θα τον πάρω, θα ομολογήσω και την αλήθεια”», πρόσθεσε. «Τον υποπτευόμουν από την αρχή και το είχα αναφέρει κιόλας στην ασφάλεια της Ρόδου. Μου είχαν πει, ότι όποτε θέλουν τον πιάνουν, αλλά δεν έκαναν κάτι. Εγώ το έλεγα τόσο καιρό, ότι δεν κινήθηκαν οι έρευνες της Αστυνομίας σωστά, για να πιάσουνε τον δολοφόνο του πατέρα μου», είπε ο 42χρονος.

Η δολοφονία του Γιώργου Καρυώτη

Ο Γιώργος Καρυώτης είχε βρεθεί δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου τον Ιούνιο του 2022. Για τη δολοφονία του συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια ο γιος του, ο οποίος από την αρχή φώναζε μέσα από τη φυλακή ότι είναι αθώος. Τα στοιχεία που οδήγησαν το δικαστήριο στην καταδίκη του, ήταν η εικόνα στο εσωτερικό του σπιτιού του θύματος, που δεν παρέπεμπε σε αυθεντική αναστάτωση ληστείας αλλά σε πρόχειρη σκηνοθεσία.

Ο 75χρονος βρέθηκε μπρούμητα στο πάτωμα, με τα χέρια χαλαρά δεμένα πισθάγκωνα με κορδόνι αρβύλας και έναν χαλαρό βρόχο σχοινιού στον λαιμό. Κάτω από το κεφάλι του είχε τοποθετηθεί επιμελώς πετσέτα με αίμα. Στο δωμάτιο υπήρχαν δύο σκεπασμένα ποτήρια, αποτσίγαρα συγκεκριμένων μαρκών, πουκάμισο με αίμα σφηνωμένο στον καταψύκτη και πρόχειρος φραγμός της πόρτας με κοντάρι.

Η ιατροδικαστική έκθεση για τον μηχανισμό θανάτου περιγράφει αιφνιδιασμό από πίσω, φραγή μύτης και στόματος με πετσέτα, ρίψη στο δάπεδο, ακινητοποίηση με βάρος στον κορμό και ασφυκτική περίδεση του λαιμού με σχοινί που τραβήχτηκε από πίσω σαν χαλινάρι. Οι κακώσεις του προσώπου και οι εκδορές στα γόνατα συνάδουν με βίαιη ρίψη και ταχεία αδρανοποίηση, ενώ η προχωρημένη ηλικία του θύματος εξηγεί την γρήγορη κάμψη της αντίστασης.

Το Δεκέμβριο του 2024 εμφανίστηκε στις αρχές 47χρονη μάρτυρας που κατέθεσε πως ο 41χρονος της είχε εξομολογηθεί ότι εκείνος είναι ο δολοφόνος του Καρυώτη. Ακολούθησε λήψη και σύγκριση γενετικού υλικού, που οδήγησε στην ταυτοποίηση μιγμάτων DNA του 41χρονου στον αυτοσχέδιο βρόχο του λαιμού και στην αιματοβαμμένη πετσέτα κάτω από το κεφάλι του θύματος, οριοθετώντας την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος.

Η μάρτυρας είπε, ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν 30.000 ευρώ που είχε ο 75χρονος στο σπίτι του, ενώ σε μεταγενέστερη εξέταση ο 41χρονος αναφέρθηκε σε συνολικό ποσό 34.000 ευρώ.