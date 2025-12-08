Χριστούγεννα στο Χαλάνδρι με χιλιάδες λαμπιόνια και προσεγμένο σχεδιασμό προσφέρει για ακόμη μία χρονιά ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος έχει μετατρέψει τη μονοκατοικία του σε εντυπωσιακό φωτεινό θέαμα. Η παράδοση αυτή ξεκίνησε το 2002 και συνεχίζεται αδιάλειπτα, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών.

Ο φετινός στολισμός περιλαμβάνει περίπου 20.000 φωτάκια, δηλαδή 3.000 περισσότερα από πέρυσι. Ο ιδιοκτήτης, κ. Βασίλης, εξηγεί ότι «στην αρχή στόλιζα πιο συντηρητικά», ωστόσο με τα χρόνια ο στολισμός έγινε πιο οργανωμένος και απαιτητικός.

Φέτος κυριαρχούν τα λευκά και χρυσαφί στοιχεία, με πινελιές από γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο και κίτρινο, δημιουργώντας ένα αρμονικό και λαμπερό αποτέλεσμα.

Το σπίτι-θέαμα στο Κάτω Χαλάνδρι

Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Ψαρών, στο Κάτω Χαλάνδρι, απέναντι από παιδική χαρά. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, πολλά παιδιά συγκεντρώνονται τα απογεύματα για να θαυμάσουν τον φωτισμένο διάκοσμο, ο οποίος έχει πλέον γίνει σημείο αναφοράς για τη γειτονιά.

Για την ολοκλήρωση του φετινού σχεδιασμού χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες εργασίας. Παρά την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, που προκάλεσε μικρές ζημιές, ο στολισμός αποκαταστάθηκε πλήρως.

Η ομάδα και η παράδοση

Ο κ. Βασίλης δεν εργάζεται μόνος του. Κάθε χρόνο τέσσερις με πέντε φίλοι και κουμπάροι συμμετέχουν στη διαδικασία του στολισμού. Όπως αναφέρει, ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά ξεκινά αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, ώστε να υπάρχει χρόνος για βελτιώσεις και νέες ιδέες.

Η επίσημη τελετή φωταγώγησης πραγματοποιήθηκε χθες στις 20:00, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου για το σπίτι του κ. Βασίλη.

Από το 2002 έως σήμερα

Η παράδοση ξεκίνησε το 2002, ενώ από το 2015 ο στολισμός ανανεώνεται κάθε χρόνο με διαφορετικό μοτίβο. Ο κ. Βασίλης σκοπεύει να παρουσιάσει φωτογραφικό υλικό από προηγούμενους στολισμούς, προκειμένου –όπως λέει– να γίνει «αναδρομή και σύγκριση» των παλαιότερων ετών.

Τη λάμψη του σπιτιού του φαίνεται πως «ζήλεψε» και ένα αυτοκίνητο, το οποίο εντόπισε ο φακός φίλου τηλεθεατή του ΕΡΤnews. Το στολισμένο όχημα βρισκόταν επί της λεωφόρου Μεσογείων και, όπως σχολιάστηκε, «λογικά φαίνεται και από τους γύρω δρόμους»!