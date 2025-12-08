Στην περιοχή Σβάλα της Σάμου εντοπίστηκαν 37 αλλοδαποί και η σορός ενός ανήλικου αγοριού, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Όπως έγινε γνωστό, οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή από σκάφος, του οποίου ο χειριστής, μόλις αντιλήφθηκε την προσέγγιση περιπολικού του Λιμενικού, διέφυγε, εγκαταλείποντας το σκάφος σε κοντινή παραλία. Για τον εντοπισμό του χειριστή έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Η σορός του ανήλικου αγοριού παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατροδικαστική εξέταση.

Οι 37 αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν στο ΚΥΤ Σάμου για καταγραφή και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.