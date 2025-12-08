Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, με τοπικά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας και ισχυρές βροχές στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ τις πρωινές ώρες φαινόμενα θα σημειωθούν και στη Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Λίγα χιόνια αναμένονται στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Από το μεσημέρι και μετά, ο καιρός θα βελτιωθεί στη βόρεια και τη δυτική Ελλάδα, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, όπου θα επικρατήσει σχεδόν αίθριος ουρανός. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 και στο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά, φτάνοντας έως 15 βαθμούς στα βόρεια και έως 19 βαθμούς στα νότια νησιά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις με παροδικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Άνεμοι βορειοανατολικοί 4-7 μποφόρ, θερμοκρασία 10-16 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βελτίωση στη συνέχεια. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, θερμοκρασία 8-15 βαθμοί.

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα παραθαλάσσια τμήματα, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν λίγα χιόνια. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-15 βαθμοί Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια. Από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ, θερμοκρασία 8-18 βαθμοί.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι 4-6, τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-17 βαθμοί.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη βόρεια Κρήτη ενδέχεται να είναι ισχυρά από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 5-7 μποφόρ, θερμοκρασία 12-18 βαθμοί.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στη Ρόδο και το Καστελλόριζο. Από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός. Άνεμοι βορειοανατολικοί 5-7 μποφόρ, θερμοκρασία 12-19 βαθμοί.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου: Νεφώσεις στα ανατολικά και νότια με τοπικές βροχές στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 3-7 μποφόρ, με εξασθένηση. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια. Η ορατότητα περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι 3-6 μποφόρ, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου: Αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες ασθενείς βροχές στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 3-7 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.