Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 αναμένεται να φθάσει φέτος ο αριθμός των πτωχεύσεων στη Γερμανία, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Creditreform, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι «η κορύφωση δεν έχει έρθει ακόμη».

Ο οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης εκτιμά ότι έως το τέλος του έτους περίπου 23.900 γερμανικές εταιρίες θα έχουν υποβάλει αίτηση πτώχευσης, αριθμός αυξημένος κατά 8% σε σχέση με το 2023. Το 2014 είχαν κλείσει 24.100 επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην κορύφωση», δήλωσε στο πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης ARD ο διευθύνων σύμβουλος της Creditreform, Μπερντ Μπούτοφ.

Όπως ανέφερε, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μειώνεται σταθερά σε πολλούς τομείς, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των ιδιωτών που οδηγούνται σε πτώχευση. «Αναμένουμε ότι ο αριθμός των καταναλωτικών πτωχεύσεων σίγουρα θα αυξηθεί», σημείωσε ο Πάτρικ-Λούντβιχ Χαντς, επίσης από την Creditreform. Η συνολική ζημιά από τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, με περίπου 285.000 θέσεις εργασίας να χάνονται ή να τίθενται σε κίνδυνο.

Οι αιτίες της κρίσης

Οι αναλυτές αποδίδουν την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην κατάρρευση των ξένων αγορών, στο υψηλό κόστος ενέργειας και στους αμερικανικούς δασμούς, που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των γερμανικών βιομηχανικών προϊόντων. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα.

«Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για τη δημιουργία αξίας από τη βιομηχανία», τονίζει ο κ. Χαντς, επισημαίνοντας ότι «το μηχανοστάσιο της Γερμανίας λειτουργεί υπό τεράστια πίεση». Η μειωμένη εγχώρια ζήτηση και η αύξηση της ανεργίας εντείνουν την πίεση. «Τα πράγματα παραπαίουν σε ολόκληρη τη γερμανική οικονομία, προβλέπω δυναμικό κύμα χρεοκοπιών», προσθέτει. Τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις που οδηγούνται σε πτώχευση απασχολούν κάτω από δέκα εργαζόμενους, ενώ μέσα στο 2024 έκλεισαν και δεκάδες μεγαλύτερες εταιρείες.

Οι κλάδοι που πλήττονται περισσότερο

Μεταξύ των μεγαλύτερων πτωχεύσεων της χρονιάς περιλαμβάνονται και εταιρίες του υγειονομικού τομέα. Παρότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ζήτησης, επιβαρύνονται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τη δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Πιέσεις δέχονται και επιχειρήσεις υψηλής εξειδίκευσης, ακόμη και τα πρώην «αλάνθαστα επιχειρηματικά μοντέλα», όπως ο κλάδος του αυτοκινήτου. «Ο κίνδυνος να δημιουργηθούν μόνιμα κενά σε πολλούς τομείς εξειδίκευσης είναι ορατός και αυτά τα κενά δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε με χρήματα ούτε με καλή διάθεση», υπογραμμίζει ο κ. Χαντς.

Αύξηση και στις ατομικές πτωχεύσεις

Συνολικά, για το 2024 εκτιμάται ότι θα καταγραφούν περίπου 130.000 πτωχεύσεις στη Γερμανία. Από αυτές, 24.000 αφορούν εταιρείες και 76.000 ιδιώτες, ενώ οι υπόλοιπες 30.000 σχετίζονται κυρίως με αυτοαπασχολούμενους ή άτομα που συμμετείχαν σε χρεοκοπημένες επιχειρήσεις και πλέον θεωρούνται αφερέγγυοι.